力抗「紅色供應鏈」 沖壓件廠多元布局應變

「紅色供應鏈」對台廠節節進逼，台商零組件業者則加速展開多元布局因應變局，沖壓件廠和勤精機 (1586-TW) 已送件辦理市場籌資、安力 - KY(5223-TW) 也規劃展開上櫃以來的首次籌資，兩者都積極投資彰化與浙江平湖等新廠，並開發多元應用分散風險，衝刺營收成長加快。

沖壓件廠如鉅祥 (2476-TW)、聯德 - KY(4912-TW) 等，已及早建立在中國境內、外多元生產據點，鉅祥在深圳、上海、天津、武漢、廈門、蘇州外，東南亞泰國、馬來西亞、泰國、印尼及墨西哥等地都有生產據點；聯德 - KY 除中國江蘇昆山廠，另有台灣、泰國、捷克及新設的菲律賓廠。

和勤精機及安力 - KY ，都是建立第三生產基地，以迎接包括汽車、5G 應用等新商機，也可接軌台商回流生產熱潮，和勤更開發醫療與電子產品應用認證。

安力 - KY 目前訂單以 NB 相關應用為主，客戶涵蓋台達電 (2308-TW)、蘋果，訂單能見度達第 3 季，近期也開發家用娛樂新客戶應用，公司期待，新應用項目在 2020 年第三季起能取得更高市占及出貨。安力積極進行市場多元布局，鎖定中國內需市場，切入包含民生、5G 光纖、伺服器、電動車等領域，繼重慶廠擴廠後，浙江平湖新廠已投入興建中，預計 2022 年完工。

和勤精機產能則遍布兩岸，中國嘉興和新、淮安和新兩廠專注生產汽車、電動車零件，台灣新建的彰化全興廠則是集團總部，生產硬碟及自行車精密零件等高階產品，2019-2020 年兩岸資本支出金額達 14.4 億元，預期 4 年後的集團營收倍增；其中，和勤中國嘉興和新廠第 5 車間擴產計畫，預計總投資金額約新台幣 5 億元，明年完工提升產能後，嘉興和新廠年產值將可拉高到 40 億元。

和勤精機台灣彰化全興廠則規劃投資金額 9.44 億元，包括購置彰化全興工業區既有的既有廠房作為擴產基地，其餘資金將陸續投入廠房增建、投資設新備，和勤精機為全興廠的擴充產能 2021 年完全開出，也正開發醫療與電子產品應用認證。