〈能源盤後〉美確診人數、庫存均上升 令市場不安 原油續跌

週四 (23 日) 交易，原油期貨價格收低，延續前一日因美國原油庫存意外增加引起的跌勢，此間美國新冠確診人數增加可能導致企業再次關閉，從而挫傷能源需求前景。

Schneider Electric 高階大宗商品分析師 Robbie Fraser 表示，「週三 EIA 公布的報告，幾乎所有需求類別都出現逐週下降的趨勢。」

EIA 報告顯示，上週成品汽油隱含需求減少了 9.8 萬桶，降至 855 萬桶 / 日。蒸餾燃料油隱含需求減少 47 萬桶，降至 322 萬桶 / 日。

Fraser 每日報告指出，「這樣的下降令人不安地聯想到美國新增確診人數增加，以及其可能帶來的錢在經濟不利因素。」

9 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 83 美分或約 2%，收每桶 41.07 美元。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 98 美分或 2.2%，收每桶 43.31 美元。

Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Riche 表示，「石油本週展現出彈性，WTI 價格僅略低於多月前的高點，部分歸功於市場樂觀看待 COVID-19 疫苗，相信這將有助於全球經濟正常化。」

「最重要的是，倘若不盡快遏制最新爆發的新冠疫情，那麼投資者的情緒將受到打擊，經濟反彈的前景將惡化，這將不利能源價格，因為需求預期將下調。」

「相反的，新冠疫苗的正面發展會帶來經濟正常化的希望，未來幾週也可以看到油價持續溫和上升。」Richey 說。

其他能源商品

8 月交割的汽油期貨價格下跌 1.9%，收每加侖 1.2586 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.3%，收每加侖 1.2541 美元。

8 月交割的天然氣期貨價格大漲 6.2% ，收每百萬 Btu 1.785 美元。

交易員關注墨西哥灣的風暴活動，天然氣戛然上漲，週四收在 7 月 10 日以來最高收盤價。

Schneider Electric 大宗商品分析師 Christin Redmond 表示，「熱帶低氣壓在德州海岸邊形成，在著陸前，可能發展成為熱帶風暴 Hanna，這場風暴可能會影響到擁有海上石油和天然氣生產資產的地區，短期內暫時削減天然氣產量。」

EIA 週四報告，上週 (7/17 止) 美國天然氣供應量增加 370 億立方英呎，根據 S&P Global Platts. 調查，此略高於分析師預期的 330 億立方英呎。

「今夏迄今，因為還不夠熱，不足以保證空調對能源的需求高於平均，但如果開始預期夏季末熱浪，我們可能看到天然起返回 2 美元以上，推高新上升趨勢。」