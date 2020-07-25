〈熱門股〉口罩需求旺恆大上半年純益創高 股價周漲2成

紡結不織布廠恆大 (1325-TW) 口罩、熔噴不織布供應需求滿載，受惠口罩需求暢旺，第 2 季純益寫單季新猷，加上口罩取得美國食品藥物管理局 (FDA) 銷售許可，激勵本周股價走強，周五 (24 日) 終場收 165.5 元，股價周漲幅 20.8%，重回短均線之上。

今年受肺炎疫情升溫影響，口罩需求大增，推升恆大上半年營收翻倍成長，達 16.68 億元，年增 2.97 倍，目前口罩、熔噴不織布供應需求滿載，規劃擴產，且在國內開放口罩外銷後，近期已取得美國食品藥物管理局 (FDA) 銷售許可，正與多家美系客戶洽談出貨中。

法人看好，由於口罩外銷價格約為國內政府採購價的 4 至 5 倍，若成功外銷美國，將顯著挹注下半年營運，全年營收、獲利均可續攀高。

恆大主要產品為紡結不織布、熔噴不織布，紡結不織布可用於隔離衣、帽、醫用墊，熔噴不織布可用於過濾材，包括空氣清淨機、空調及無塵室用高效過濾材、汽車空氣過濾材、口罩過濾材。

恆大 6 月稅後純益 2.67 億元，年增 54.4 倍，每股純益 3.06 元；第 2 季自結稅後純益 6.31 億元，季增 4.09 倍，年增 56.36 倍，每股純益 7.22 元，創新高；上半年稅後純益 7.55 億元，年增 31.82%，每股純益 8.67 元。