興櫃董監事若涉內線交易 投保中心8月起可代訴訟

金管會 24 日宣布，自 8 月 1 日起，新納入興櫃公司的董事或監察人，若有操縱、內線交易或詐欺等破壞市場交易秩序行為，投保中心得代為提起代表訴訟、解任訴訟。

金管會表示，去年 5 月 22 日立法院通過證券投資人及期貨交易人保護法，同年 6 月 10 日總統公布，並經行政院定今年 8 月 1 日起施行，這次修正第 10 條之 1、第 19 條及第 26 條等 3 條文，並增訂第 10 條之 2 及第 40 條之 1 等 2 條文。

今管會表示，此次修正重點為明訂操縱、內線交易或詐欺等破壞市場交易秩序之行為，為保護機構提起代表訴訟、解任訴訟之事由，並將興櫃公司董事或監察人納入保護機構得提起代表訴訟、解任訴訟範圍。

除了新增投保中心可以代表投資大眾，針對興櫃董事與監察人提出訴訟，金管會也明訂，投保中心對已卸任的董監事都有提起訴訟的權限，一經判決解任，無論離職與否，起訴日起 3 年內不得再當上市櫃、興櫃董監事。

另外，金管會證期局今天公布，投保中心今年第 2 季行使歸入權情形，總結案數有 17 件，金額為 65 萬 3605 元；另累計至今年第 2 季止，總結案數有 8116 件，已歸入金額達 24 億 8872 萬元，未結案件則有 95 件。