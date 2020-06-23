口罩徵收倒數計時 恆大海外訂單提前卡位搶產能

紡結不織布廠恆大 (1325-TW) 約 4 成產能被政府徵收用於生產口罩，徵收期限將至 7 月底止；恆大表示，目前國內外口罩需求均暢旺，政府開放出口後國外訂單需求強勁，傳外銷美國價格是台灣的 3 倍，恆大不對價格評論，僅表示外銷訂單待認證，還在接洽階段。

近期市場傳，政府考量疫情恐在 9 月重新徵收口罩廠的產能，恆大表示未收到要求或新政策通知，顯示消息誤傳。

恒大 2009 年購入口罩機器設備，視市場需求生產口罩，以消化自產不織布原料，並增加產品附加價值；今年初肺炎疫情爆發後，恆大配合政府徵用口罩政策，2 月與經濟部工業局簽訂「口罩製造機器設備附條件贈與契約」，分配到 10 條口罩機器設備，已於 3 月底前完成安裝、投入生產。

目前與政府簽約的口罩廠，已有 5 成可銷售、不強制徵收，恆大目前約有 4 成產能被徵收，徵收時間到 7 月底。

恆大表示，政府開放後國內外需求暢旺，均有廠商接洽訂單，尤其是外銷訂單更強，只是時程上需通過各地政府認證，因此目前還處於訂單洽談階段。

恆大主要產品為紡結不織布、熔噴不織布，紡結不織布可用於隔離衣、帽、醫用墊，熔噴不織布可用於過濾材，包括空氣清淨機、空調及無塵室用高效過濾材、汽車空氣過濾材、口罩過濾材。

恆大 5 月稅後純益 2.22 億元，每股稅後純益 2.56 元，年增 31 倍。今年第 1 季稅後純益 1.24 億元，年增 10 倍，每股純益 1.45 元。