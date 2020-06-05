俄羅斯北極圈內工業城外洩2萬公噸石油 普丁宣布進入緊急狀態

俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 宣布，俄羅斯北部北極圈內一個地區因發電廠外漏 2 萬噸石油到河流中，進入緊急狀態。

這起石油外洩事件發生在 5 月 29 日，當時來自 Norilsk Nickel 子公司工廠的油罐外洩了「石油產品」。Norilsk Nickel 是全球最大鈀金生產商，也是最大的鎳、鉑和銅生產商之一。

普丁週三與官員討論時提到，「事故發生在 Nadezhdinski Metallurgical 工廠現場，部分外洩的石油產品滲入了安巴納亞河 (Ambarnaya River)。」燃油外洩地點發生在北極圈內 Krasnoyarsk 地區的 Norilsk 市附近，普丁質問該地區採用哪些方式清理外洩燃油。

報導提到，普丁對地方當局在事發 2 天後才透過社交媒體知悉情況感到非常震驚，也因此告誡了該地區州長 Alexander Uss。

普丁隨後支持宣布該地區進入緊急狀態的提議，因為這將有助於清理工作。

Norilsk Nickel 公司在其網站上表示，「該事故是因儲油罐基座的支撐柱突然下沉所引起，緊急小組立即到達該處並展開清理工作。」

該公司稱事故地點在偏遠郊，區且當地任何社區均不受影響，公司戮力限制該事件對當地環境的破壞，也成立一個特別小組來處理漏油事件。