晶技7月訂單強勁估單月營收8.7億元 創45個月新高

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 今年以來獲產品價格走揚及網通、筆電應用需求旺盛挹注，營收動能強勁，7 月進入旺季，訂單強度增高，法人估單月營收將達 8.7 億元，為 45 個月來新高。

晶技 6 月自結營收為 8.15 億元，毛利率為 29.57%，稅前盈餘 1.1 億元，月減 20.7%，年增 1.33 倍，每股稅前盈餘 0.36 元，上半年稅前盈餘 6.77 億元，年增 1.33 倍，每股稅前盈餘為 2.19 元。

晶技第二季營收 25.24 億元，季增 17.33% ，年增 29.75 %，創 14 季以來新高，包含 6 月與第二季營收都優於市場預期，法人估晶技第三季營收仍將受惠旺季效應挹注，季增 5-8%，創 2013 年以來新高。

晶技目前石英元件產品應用於網通、PC 與手機等可攜式產品，及目前最夯的 TWS 等，產品去化快速，並陸續取得客戶端採購長約。

晶技今年資本支出估 11.6 億元，並在桃園平鎮廠增加 5 條小型化石英元件產品生產線，包括 1210、1008 等最具市場競爭力等高加附加價值產品，平鎮廠 2 月有 2 條生產線進駐、5 月有 1 條，目前正在等候 8 月的兩條生產線抵達，有助挹注第四季旺季營運。

晶技每股配發 2.5 元現金股利，已由董事會決議 7 月 30 日除息交易。