外資大砍逾百億元連三賣 狙擊雙D族群、金控股

台股今 (24) 日終場下跌 109 點，收在 12304 點。三大法人今日合計賣超 159.92 億元，其中，外資賣超 108.3 億元，呈現連三賣，外資狙擊集中在面板雙虎、DRAM 等「雙 D 族群」以及金控股。

外資賣超 108.3 億元，已連三天賣超，三天合計減碼 220 億元；投信則持續買超 7.68 億元，呈現連 10 買；自營商持續賣超 59.26 億元，三大法人今日合計賣超 159.92 億元。

外資買超前 10 名中，富邦 VIX 獲買超 24,516 張、台積電 13,378 張，為「唯二」加碼超過萬張個股，其餘依序為金像電、欣興、元大台灣 50、宏碁、富邦上証、凱美、康舒、國產。

外資賣超前 10 名，檔檔減碼超過萬張以上，友達 34,055 張、國泰永續高股息 23,331 張、元大台灣 50 反 1 遭賣 21,110 張、中信金 17,719 張、聯電 17,668 張、兆豐金 15,048 張、華邦電 13,066 張、旺宏 12,701 張、群創 12,047 張、永豐金 11,773 張。其餘如新光金、玉山金雖然非 10 名以內，但也都被外資砍殺超過萬張以上。

投信買超前 10 名：聯電、大聯大、開發金、瑞儀、統一、永豐金、英業達、仁寶、寶成、廣達。賣超前 10 名：友達、群創、台表科、金像電、欣興、玉晶光、啟碁、精元、國票金、晶技。

自營商買超前 10 名：元大未來關鍵科技 13,670 張、玉山金 12,895 張，其餘依序為國泰美國道瓊正 2、元大高股息、遠東新、元大台灣 50、富邦公司治理、元大全球未來通訊、元大臺灣 ESG 永續、富邦印度正 2。

自營商賣超前 10 名：元大台灣 50 反 1 遭賣 14 萬 3,068 張、國泰永續高股息 41,565 張、元大滬深 300 正 2 遭賣 27,154 張、聯電 14,050 張、街口布蘭特油正 2 遭賣 11,160 張、友達 10,071 張，其餘依序為彩晶、群創、鴻海、富邦上証正 2。

整體來說，台股今開高震盪殺低，由於中美關係惡化，在美總統大選愈趨逼近之前，似有愈演愈烈趨勢，加上台股頻頻改寫 30 年新高，今天一度攻破 12500 點，讓法人順勢獲利了結，外資近期逢高檔已連續三天賣超，且減碼標的集中在電子金融權值股，短線震盪恐加劇，但熱錢行情尚未退潮，待籌碼修正後，還有機會續攻。