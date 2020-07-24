〈台股盤後〉攻高後下殺 權值、高價股成重災區 跌百點力守12300點

台股今 (24) 日震盪劇烈，盤中最高漲到 12502.84 點，但是近午盤陸股跳水，台股的獲利了結賣壓也隨勢急殺，權值股、高價股成重災區，大盤最低跌到 12266.55 點，高低點震盪超過 200 點，終場加權指數下跌 109 點，收在 12304.04 點，力守 12300 點，成交值擴大到 2645.47 億元。

台股 24 日早盤受惠於英特爾 7 奈米延遲半年，台積電可望拿下委外訂單，受此激勵台積電大漲，指數一度衝過 12500 點，達 12502.84 點，惟中國宣布關閉美國在成都的領事館，中美兩國緊張情勢再升溫，陸股近午盤跌幅超過 3%，資金趁勢逢高獲利了結，指數由紅翻黑下殺。

台積電今日股價最高衝到 395 元，市值創 10.24 兆元新高，終場上漲 1.17%，收在 386 元。蘋概三王中僅台積電維持逆揚，鴻海最弱，終場跌 2.55%，勉力守住 80 元。大立光跌 1.93%，收 3800 元。

權值股是壓盤重心，友達、華碩、台達電、廣達、日月光投控、南亞科等都跌 2-4% 不等。高價股也很疲弱，除了大立光跌近 2%，「四千金」矽力 - KY 跌逾 1%，祥碩下挫近 5%，信驊重挫逾 7%、譜瑞 - KY 跌逾 6%。

整體來說，台股今天盤中突破 12500 點，面臨停利賣壓，雖然終場大跌超過百點，但是周線仍上漲 122 點，周線連六紅，短線將呈現高檔橫盤整理，就目前台股盤勢結構而言，中小型股相對表現更優於權值股，只要不跌破季線，都仍在整理後續勢再攻。