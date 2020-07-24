桃園房市看漲  小檜溪開紅盤「檜樂集」熱銷8成

檜樂集「3 字頭」親民價，吸引報復性買家，看屋人潮展現「爆量」熱絡局面。

後疫情時代，全台房市回溫，其中桃園市在房價基期低、產業鏈完整等利多下，人口成長成為六都之冠。根據調查分析，目前桃園市場主流是 3 房至 3+1 房，未來一年主力是 2 房、2+1 房，而且具備「小坪數、輕首付、低自備、低總價、高坪效」5 大優勢，將成為桃園房市主力商品。「檜樂集」2 房格局含車位總價約 788 萬元起，具備「桃園房市 5 優勢」的產品規劃，幫助首購族輕鬆成家。

根據桃園市不動產開發商業同業公會統計，2018 年桃園市買賣移轉棟數約 3.4 萬餘戶，2019 年達到約 4 萬戶，預估 2020 年交易量可望達到約 4.5 萬戶。桃園市不動產開發商業同業公會理事長李文科認為，桃園房市具備公共建設持續投入、剛性需求穩定、剛性需求穩定、拯救經濟方案完備、國外資金大舉回流，以及政府大幅調降放款利率等 6 大利多，讓 2020 年桃園房市成交量與來客量出現「雙量飆高」，他認為 2020 年桃園房地產將呈現「價穩量升」格局。「未來整體交易金額將微幅上漲，坪數瘦身、戶數增多是趨勢。」

再者，李文科指出，桃園房價相對雙北便宜、捷運與台鐵等軌道建設陸續實現、桃園工業產值達 3 兆、人口紅利全台最高等 4 大關鍵，將讓桃園房市在未來 5 年進入高成長周期。同時，他預告「小宅將成為主力，約佔整體推案 6 成，2 房比例將會增加。」總價帶 (不含車位) 從入門初階約 800 萬元左右、中階 1000-1500 萬元甚至 2000 萬元，品質取代坪數成為決定總價的關鍵。

「檜樂集」現場銷售表示，建案總價符合桃園房地產發展趨勢，代表這類產品未來市場需求與接手的比例會很高，產品「好買、好賣」，適合年青族群、小家庭首購需求。而市場調查區域內 2 房平均月租金約 23000-24000 元，也適合投資族群準備當個包租公 (婆)，把放在金融機構資金過低的利息收入，轉化成為更高收益的房租投資報酬率。

「檜樂集」目前 2 房格局符合自住、投資的雙需求。產品進入最後銷售期，建商推出「快樂有禮、真心 3 倍享受」要衝刺 100％的銷售成績。全案推出限量 30 席「防疫淨換氣系統」以及「簽約加碼禮 - 4 大建材升等」優惠配套，加值配備限量推出，提供買家更豐富的建築生活機能。