〈能源盤後〉美庫存意外上升 中美對峙 原油溫和收低

週三 (22 日) 交易，原油期貨價格小幅收低，自前一日 3 月最高點回落，係因上週美國庫存意外增加，以及中美緊張局勢加劇，推升能源需求下降的可能性。

Tyche 資本顧問公司管理夥伴 Tariq Zahir 表示，「每年這時候，我們通常會看到大量需求消耗原油，但現在很明顯這點放緩了，尤其是航空旅行。」

EIA 週三公布，截至 7 月 17 日當週，美國原油庫存增加 490 萬桶，而根據 S＆P Global Platts 調查，分析師平均預期為減少 190 萬桶。API 周二公布回增加 750 萬桶。

「從看跌的角度來看，最大的打擊是病毒以及任何經濟體遭封鎖的消息，整體上對原油的需求下降了。」Zahir 說。

然而，今日原油僅溫和下跌，Zahir 提到，市場處於大西洋颶風季節的中間，可能導致產量中斷，加上美元疲弱，且 COVID-19 疫苗試驗的積極結果均可能是原油價格的支撐因素。

週三 ICE 美元指數下降 0.1%。

9 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 2 美分或約 0.05%，收每桶 41.90 美元。盤中低點在 41.14 美元。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 3 美分或 0.07%，收每桶 44.29 美元。

FXTM 高階研究分析師 Lukman Otunuga 表示，美國上週原油庫存意外增加，可能會令人質疑 OPEC+ 8 月起縮小減產規模的決議，「有鑑於全球經濟的現況，以及美國新增確診人數上升，原油仍然面臨下行風險。」

EIA 數據還顯示，俄克拉荷馬州庫欣倉儲中心原油庫存小幅增加了約 140 萬桶，每日國內原油總產量增加 10 萬桶，達到 1110 萬桶 / 日。

EIA 公布，上週汽油供應量下降 180 萬桶、蒸餾油庫存增加 110 萬桶。根據 S＆P Global Platts 調查，分析師平均預期汽油供應量下降 200 萬桶、蒸餾油庫存增加 28 萬桶。

其他能源商品

8 月交割的汽油期貨價格上升 0.2%，收每加侖 1.2828 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.7%，收每加侖 1.2707 美元。

8 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.4% ，收每百萬 Btu 1.681 美元。

EIA 週四將公布美國上週天然氣庫存報告。交易者認為大西洋風暴可能對墨西哥灣的生產工作造成干擾。

Aslam 認為，近期油價上漲可能會讓更多供應量返回市場，這最終恐不利原油漲勢。

「供應方面，投資者必須謹慎，因為油價上升可能會導致市場上有更多石油，因為美國頁岩油的生產變得有利可圖。」

商品投資者也在關注中美局勢發展。

中國外交部表示，美國下令要求關閉休士頓總領事館並於 72 小時內撤離，此舉讓兩國間衝突「前所未有的升級」，倘若美國不撤銷此決定，中國將予以報復。

中美局勢緊繃可能危害原油價格，因為中國是最大石油進口國。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示，「在中國領事館採取行動後，所有資產類別的風險厭惡情緒都高漲，原油價格繼續下滑。由於中美緊張局勢短時間內不會消失，因此原油需求的反彈趨勢將變得艱難。」

「儘管如此，中美這全球最大經濟體似乎不可能完全撕破臉，因此原油的全球需求前景不可能完全脫軌。」