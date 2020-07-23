〈託付寶風波〉上線三天再喊卡 街口態度軟化尋求解除疑慮

街口託付寶爭議擴大，在金管會今 (23) 日要求託付寶暫停收受申購後，街口集團態度軟化發布聲明表示，街口尊重主管機關，已關閉申購功能，並強調期盼主管機關能盡速解除疑慮。

街口集團表示，尊重主管機關，昨日起已關閉申購（存入）功能，並為了保障消費者權益，保留贖回（提出）的功能。同時，街口強調，已與主管機關溝通多次，主管機關也已了解託付寶架構，期望能盡快解決疑慮。

街口集團原本以預期的「平均年化收益率」提示投資獲利，但此部分被金管會認定為「間接保證收益來從事促銷」，對此，街口集團再次鄭重聲明，投資人透過託付寶服務申購基金並無保證收益，街口集團也將立即調整相關 APP 畫面，在此也呼籲投資人應注意風險，且街口 APP 所擁有的消費者個資，本就以最高的銀行規格保護，絕不會外洩。

對於金管會擔心未來資金贖回的退場問題，街口表示，託付寶服務已有完善的退場機制，包含若「街口多重資產基金」短時間內快速下跌的退場機制，現也已新增同日大量贖回的消費者保障機制，街口集團一直以來都以保障消費者權益作為最高原則。

街口集團強調，若主管機關對於法規還是無法判定，認為尚有灰色地帶，街口集團願意配合有條件式的運行託付寶服務，例如將每人的託付寶餘額設定上限為 30 萬，或其他條件以解除顧慮。

託付寶上線短短三天再度喊卡，但街口集團仍在聲明稿最後感謝消費者，該集團也表示，託付寶服務受到廣大民眾的支持，短期內已充分展現此創新金融科技模式的成功，達到普惠金融的效益，再次期盼主管機關能盡速解除疑慮，讓好的產品能順利運行，在此也感謝眾多消費者持續對街口的支持。