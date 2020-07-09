推特招聘全端軟體工程師 付費訂閱服務呼之欲出 股價大漲逾7%

推特 (TWTR-US) 週三飆漲 7% 以上，因有報導披露該公司考慮推出一項訂閱服務。

推特刊登一份職缺，欲聘請「高階全端軟體工程師」在代號 Gryphon 的平台上工作。該職缺說明提到，「我們正在打造一個訂閱平台，讓其他團隊未來可以利用。」

彭博也報導，根據不願具名「熟悉公司計劃」的消息人士，推特正在考慮一項訂閱服務。

「這是推特頭一次這麼做。Gryphon 是一個由網路工程師組成的團隊，並正與 Payments 支付團隊和 Twitter.com 團隊密切合作。我們正在尋找一位全端工程師，以領導 Payment 和 Subscription (訂閱) 客戶工作，他像我們一樣重視協調合作，並且是工程團隊的橋樑。對於所有參與的團隊來說，這都是一個絕佳的機會！」

全端工程師 (full-stack engineer) 必須熟悉開發堆棧的每一個層次，或者至少熟悉絕大多數並且對所有的軟體技術有天生的熱情和興趣。

券商 Rosenblatt 分析師 Mark Zgutowicz 研究報告指出，「推特不大可能考慮將網站改為付費訂閱，但有可能考慮為大型用戶推出涉及數據和分析的付費訂閱服務，像更強大的 TweetDeck。」但他說自己沒有確切數據，一切只是臆測。

推特拒絕回應置評請求。

推特週三大漲 7.34% 或 2.42 美元，收 35.41 美元，遠優於同日大盤表現。