遠距需求帶動 6月批發業營業額翻紅年增0.1%

經濟部統計處今 (23) 日公布 6 月批發、零售及餐飲業營業額，統計處副處長王淑娟表示，在遠端應用需求帶動筆電、記憶體銷售勁揚，加上冷氣帶動家用器具成長，批發業單月營業額達 8356 億元，月增 4.7%、年增 0.1%，終結連二黑，零售、餐飲業雖較去年同期衰退，但也較上月回升。

從細項來看，批發業中，布疋服飾品、建材及化學材料批發業仍受疫情影響，外需動能疲弱，營業額分別年減 24.5%、2.1% 及 2.9%，累計第 2 季批發業營業額為 2 兆 4573 億元，年減 2.5%，今年上半年營業額達 4 兆 9221 億元，年減 0.3%。

零售業方面，6 月營業額達 3072 億元，月增 2%、年減 1.3%，減幅持續收斂，但燃料零售業、百貨公司、免稅店等其他綜合商品零售業仍疲弱，而以內需為主的汽機車零售業、電子購物及郵購業，分別年增 5.6%、18.3%，超市、便利商店、量販店業等也逆勢成長，均創歷年同月新高。

累計第 2 季零售業營業額達 8861 億元，年減 5.8%，其中，以非店面網路零售業、資通訊、家電設備表現較佳，累計上半年零售業營業額為 1 兆 8101 億元，年減 3.2%。

6 月餐飲業營業額則為 638 億元，年減 7%，其中餐館業因宴會型餐館業績仍疲，年減 6.5%，飲料店業則因天氣轉熱，轉為正成長 2%，外燴及團膳承包業則仍因各國持續邊境管制衝擊空廚，年減幅仍高達 34.1%，累計第 2 季餐飲業營業額為 1738 億元，年減 12.4%，上半年營業額為 3668 億元，年減 9.4%。