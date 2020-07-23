6月五大銀行新承做放款首破兆元創新高 三大貸款全面上揚

台灣央行今 (23) 日公布 6 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款金額，首次突破 1 兆元大關，較上月增加 3637.79 億元，達 1 兆 93 億元，創單月新高紀錄，而加權平均利率較上月下滑 0.119 個百分點至 1.217%，則創歷史新低，主要是因國內重貼現率為史上低點的低利率環境，使購屋、資本支出和周轉金等貸款全面增加。

央行說明，6 月除了消費性貸款減少，其他貸款均增加，合計首度破 1 兆元，創新高紀錄；其中，資本支出貸款大增 265.74 億元至 943.68 億元，主要是因政府紓困、危老重建和都更案增加，以及台商回流實質投資面需求等，而週轉金貸款也大增 3442.62 億元至 8448.48 億元，反映較多的低利率政府借款、低利率優質企業貸款案、大額公民營企業的周轉金需求等。

央行認為，資金支出和周轉金貸款增加，是正面的現象。

另一方面，6 月購屋貸款也較上月成長至 524.72 億元，月增 81.95 億元，反映六都買賣移轉棟數增加，以及部分銀行整批分戶貸款增加，而房貸利率略較上月上揚 0.01 個百分點至 1.359%。

被問及利率是否已落底，央行認為，降息已陸續反映在銀行的各種利率上，6 月房貸利率較上月差異不大，至於是否落底，還是要看後續情況變化。

央行進一步指出，6 月青年安心成家購屋優惠貸款專案占比約 10.2%，金額約 53.7 億元，高於上月的 39.2 億元。