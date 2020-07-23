〈祥碩首登股后〉下半年代工、自有品牌展望佳 全年營運估創高

高速傳輸介面 IC 廠祥碩 (5269-TW) 今 (23) 日股價強漲 7%，終場收 1810 元，擠掉矽力 - KY (6415-TW) 躍居股后寶座，展望下半年，受惠代工晶片、自有品牌事業同步成長，外資看好，祥碩下半年將再優於上半年，全年營收年增估逾 2 成，獲利也因產品組合改善，可望年增逾 5 成，雙創高。

祥碩代工晶片占整體營收比重約 4-5 成，今年拿下 400、500 以及 600 系列代工訂單，隨著超微推出新款 Ryzen 4000 系列處理器，晶片組將進入拉貨旺季，祥碩業績也可望回升，外資估，祥碩第三季營收季增幅將達雙位數。

此外，祥碩自有品牌控制晶片也有進展，受惠中國去美化趨勢，已切入華為、飛騰、浪潮、曙光、海康威視等中國大廠，相關營收貢獻也陸續顯現，預計今年中國營收比重將從去年 3% 提升至 5% 以上，有機會上看雙位數，有助分散單一地區營收比重過高風險。

祥碩預計，USB Super Speed 20G 將在下半年開始放量，新品 USB 4.0、PCI Gen 4 最快明年上半年送樣給客戶，期望明年下半年進入量產，迎來新動能。

外資認為，祥碩為 USB 3.2 轉換至 USB 4.0 的領導廠商，將取得新客戶蘋果及微軟訂單，估 2019 至 2022 年營收年複合成長率高達 5 成，且因銷售單價高，獲利表現也同看增，估今、明兩年每股純益將達 25 元、30 元。