0056寫兩大驚奇 殖利率逼近6% 法人建議投資兩招數

國民 ETF 元大高股息 ETF(0056-TW) 已連三日創高，今 (23) 日突破 30 元整數大關，終場上漲 0.67%，收在 30.17 元，再度改寫收盤價歷史新高，同時盤中也創最高價紀錄，以去年配息 1.8 元水準估算，現金殖利率高達 5.97%。法人建議，投資人續抱，空手者逢拉回時可分批進場。

0056 自 2017 年 12 月 13 日成立，至昨天規模達新台幣 592 億元，歷年平均配息 1.39 元、平均配息率高達 5.52%，且年年填息，平均填息天數 125.7 天，其中 2014 年更僅 43 天便順利填息達陣，也因其具有 ETF 波動較低的特性，但又兼具股息收益，歷史配息紀錄表現不俗，讓元大高股息 ETF 深受投資人青睞。

0056 截至今年 6 月受益人數達 30.12 萬人，為全台 ETF 之冠，也是台股最具代表性的高股息 ETF，今天收盤價正式跨過 30 元整數大關，為成立以來收盤價首度站上 30 元之上，也是收盤價連 3 日續創新高，此外，盤中最高來到 30.19 元，雙雙創下歷史新高。

0056 股價頻頻刷新紀錄，但法人表示，在資金行情的推升下，台股跟著水漲船高，建議長期理財規劃的投資人可續抱，至於空手的投資人，則建議逢拉回時分批進場。不過，有意投資高配息 ETF 的投資人，除了觀察其配息外，也應留意績效、流動性、是否填息，避免賺了股利，賠了價差。