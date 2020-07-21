0050開盤秒填息 17萬名投資人股息、價差兩頭賺

台股 ETF 規模居冠素有國民 ETF 之稱的元大台灣 50(0050-TW) 今 (21) 日除息 0.7 元，開盤再度秒填息，不僅讓 17 萬名投資人股息、價差兩頭賺，同時也是 0050 第三次除息首日就填息。

0050 在 2005 年開始配息以來，歷年平均配息 2.29 元，平均殖利率達 3.69%，平均填息天數僅 60 天（日曆日），尤其 0050 在 2016 年後改成半年配，填息更加快速，2018 年 7 月 23 日除息當日即填息，2019 年第二次配息時，在 7 月 19 日除息日更是一開盤便填息達陣，創下 2003 年成立以來最快填息紀錄，而 0050 也因火速「秒填息」受到市場津津樂道。

0050 本次是 2020 年第二次配息，預計配發 0.7 元，與去年第一次配息金額相同，今天除息，以上漲 0.8 元、97.15 元開盤，一開盤即秒填息，預計 8 月 24 日發放 700 元股息，殖利率近 4%，顯示即便受疫情衝擊，0050 配息金額仍可維持優質表現。

0050 目前有多達 17 萬名受益人，是成立以來新高，0050 其成分股由上市股票中評選出 50 檔市值最大、符合篩選條件的上市股票，亦即挑選台灣前 50 標竿與龍頭企業，兼具高成長力、高修復力與高股息之三大優勢，因此即便前段時間因台股受美股拖累，但 0050 依舊展現韌性，深受股民的喜愛。