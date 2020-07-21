4張200萬發票得主快現身 最低花30元停車就中獎

5-6 月期統一發票 25 日即將開獎，財政部表示，3-4 月期還有 4 張特獎 200 萬元的中獎發票未領，金額最低的 1 張是僅花 30 元停車就得獎的發票，呼籲得主盡快現身，以免與逾百萬元獎金擦身而過。

財政部表示，3-4 月期統一發票特別獎 1000 萬元獎號為 91911374，共開出 11 張中獎發票，已全數兌領完畢，是近年來少見兌領率達 100%。從 2011 年有特別獎以來，兌領率百分百的情況包含此次，只出現過 4 次，且前 3 次是發生在 2011 年及 2012 年，近年已少見全數領獎。

而特獎 200 萬元，獎號 08501338，開出 16 張中獎發票，剩 4 張還沒領，其中消費金額最低一張，為桃園市中壢區龍東路「CITY PARKING 城市車旅龍岡店」開出的新台幣 30 元停車費發票。

其餘三張分別是，統一超商高雄市岡山區昶林門市開出的 100 元貝殼幣遊戲點數發票，高雄市苓雅區文橫二路 113 號「田園小鎮」開出的 109 元鮭魚丸發票，以及台南市新營區三民路 182 號「小北百貨」開出的 185 元用品發票。

財政部表示，4 張未兌領發票全都是有印出紙本的電子發票，呼籲民眾找找家中散落發票，雖然領獎期限到 9 月 7 日才截止，還是希望剩下 4 位得主盡快現身兌領。

此外，雲端發票方面，也有 3 張百萬元中獎未領，其中 1 張是 Apple 的 App Store 數位儲存，花費僅 30 元；以及在台中市西屯區的「OK 便利商店太原店」花費 28 元購買食品；高雄市湖內區的「全聯湖內保生門市」花費 87 元購買食品的中獎發票。