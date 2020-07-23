12500關卡不卡？今朝看鴻海

儘管昨日有周選擇權結算，莊家上沖下洗，但無礙加權指數登高的步調。加權指數昨日收上 12473.27 點，成交值 2252 億元。多方能否收復 12500 點? 今朝盤面焦點將是鴻海的填息秀。紅色供應鏈紅潮來襲，對電子族群影響也值得關注。關鍵點位仍為 12358、12456 與 12486 點。

12500 點為 12682 點關前最重要的大站，兩端哨站為 12486 與 12520 點，如能站穩，多方隨時可發動往 12682 攻勢。如再闖過 12555 點，下一站為 12600，兩端哨站為 12588 與 12609 點。但如 12500 點卡關，12486 點未能守住，多頭不急著急攻，可觀察 12456 與 12400 點關卡。12400 點兩端哨站為 12388 與 12418 點。但如 12358 也未能守住，多方攻 12682 時程恐將延後。12300 點，兩端哨站為 12277 與 12323 點。如棄守 12253 點，短多攻勢將降溫，恐回測 12200 點，兩端哨站為 12222 與 12188 點。失守 12188 點本波攻勢將熄火。下方 12151 點再棄守，恐有回測 12100 點與月線的可能。

昨日加權指數雖拉尾收高，但外資在現貨卻賣超 23 億元，在台指期部分，也未見積極表現。對於今日除息的鴻海，外資賣超但自營商大買，土洋法人對作態勢明顯。由於昨日玉晶光填息秀變成放煙火，顯示紅色攻應鏈來襲，對台股蘋概電子族群表現仍造成干擾。台股距離 12682 僅一步之遙，短多更需謹慎，爆量勿追高仍是短線上的平安符！ (僅供參考，請勿作為買賣股票指數之依據)