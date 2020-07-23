

◆盤勢分析

1. 美國政府斥資 19.5 億美元購買輝瑞和 BioNTech 研發的 1 億劑候選疫苗，加上傳延長失業補助到 12 月，沖淡美中關係急遽惡化的利空，終場美股四大指數漲跌幅介於 + 0.24% 至 + 0.62%，其中道瓊指數最為強勢，台積電 ADR 上漲 1.06%。

2. 量價及技術面：

（1）量能：指數上漲成交量未放大，若要挑戰 12,682 點歷史高點，成交量必須要再放大。

（2）均線：下檔支撐為 10 日線 (約 12,227 點) 附近，上檔壓力為 12,682 點附近。

（3）技術指標：KD 黃金交叉，短線仍有利多方。

3. 櫃買指數上漲 1.66%，收在 166.42 點。短線支撐為 160 點附近，壓力為 171 點附近。

4. 觀盤重點：美元指數持續破低，使得國際熱錢回流亞洲，台股短線上延 5 日線上攻，盤面類股及個股輪動快速，且震盪幅度加劇，操作上建議切勿過度追高殺低，短線操作者在 5 日線不破前挑選強勢股操作，中長線投資人靜待拉回量縮止穩後再挑選下半年景氣回溫的產業逢低布局，選股方向可留意 5G、設備、TWS、IC 設計、生技、風電、高殖利率股。

5. 蘋果兩大代工廠 3231 緯創、4938 和碩昨（22）日同步公告取得紅色供應鏈指標廠立訊股票，其中，3231 緯創斥資約 126 億元取得 0.81% 股權；4938 和碩原本就持有立訊股票，昨天再加碼 25.27 億元，總持股比重拉升至 0.57%。業界解讀，3231 緯創、4938 和碩、立訊可能結盟搶蘋單，進逼 2317 鴻海蘋果代工龍頭地位。

6.2357 華碩昨（22）日舉辦《ROG 2020 Game Changer》線上新品發表會，揭露新一代 ROG Phone 3 電競手機，共同執行長更是喊話，目標 ROG Phone 3 問世後在電競手機市場持續稱霸，穩居市占率第一寶座。

7.2382 廣達今年不僅筆電出貨量表現亮眼，耕耘多年的雲端伺服器市場也三路並進，由之前專攻雲端服務供應商，再到電信設備商，近期又跨入第五代行動通訊（5G）企業專網，三頭馬車推動獲利持續成長，尤其筆電毛利低，營收占比達三到四成的雲端事業已成為廣達獲利要角。

8. 驗證分析業者 3289 宜特董事長表示，在手訂單金額創歷史新高，預期下半年營收將逐季走揚，第四季可望大幅成長，上下半年營收比重約四比六，且隨著晶圓薄化事業、旗下創量科技轉盈，明年營運將更好。