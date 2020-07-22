〈能源盤後〉歐盟端出復甦基金 疫苗有進展 原油漲逾2% 登4個月高點

週二 (21 日) 交易，原油期貨價格大幅收高，創下 3 月初以來最高收盤價，係因市場越來越樂觀看待全球對抗新冠疫情的能力。

歐盟領袖結束為期 4 天的高峰會，制定了歷史性的刺激計劃，為石油進一步上漲鋪路，投資者也更能放心相信各國有能力對抗確診人數激增的情形。

另外，週一至少 2 種 COVID-19 實驗疫苗有積極結果，此點也鼓舞了投資者。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，原油價格一夜間飆升的催化劑是歐洲的刺激措施，因為該方案「將滿足需求並啟動風險胃口，推升市場和創造能消耗更多石油的經濟動力。」

歐盟同意了一項 7500 億歐元 (8600 億美元) 新冠病毒紓困基金，且投資者也在觀望美國追加財政刺激措施的進展。

8 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.15 美元或約 2.8%，收每桶 41.96 美元。根據道瓊市場數據，此為最前月契約自 3 月 5 日以來最高價位。

8 月交割的 WTI 原油期貨契約於今日收盤後屆期，由 9 月契約轉為最近期。

9v 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1 美元或約 2.4%，收每桶 41.92 美元。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.04 美元或 2.4%，收每桶 44.32 美元，為 3 月 6 日以來最高水準。

週一原油出現新的樂觀情緒，係因報導指出，牛津大學和 AstraZeneca (AZN-US) 正在密切關注的冠狀病毒疫苗在臨床試驗上似乎安全且激發了免疫反應 (出現抗體)，以及輝瑞 (PFE-US)、BioNTech SE (BNTX-US) 等公司的疫苗也有正面進展。

根據約翰 · 霍普金斯大學（Johns Hopkins University）匯總的數據，週二全球確診人數上升至 1470 萬人，死亡人數上升至 610292 人。

AxiCorp 全球首席市場策略師 Stephen Innes 認為，週一原油價格上升是受到市場對新冠疫苗樂觀看法的推升，樂觀期待疫苗今年就將可準備好生產。」

「雖然美國產量向來沒有回升跡象，貝克休斯週五的數據顯示，上週活躍的美國石油鑽機數量減少了 1 個，然而，COVID-19 的消息卻抵銷了這些，並在 OPEC + 下個月開始縮小減產規模前添增了壓力。」

展望未來，「在面臨實際病毒對需求的風險後，油價漲勢恐仍保持低迷，表明除非流行曲線變平化且各州開始解封，否則近期內的下行風險仍遠大於上行風險。」Innes 說。

EIA 週三將公布上週原油庫存數據。API 則將於週二晚間發布。

根據標準普爾全球普氏調查，上週 (7/17 止) 美國原油庫存預計下降 190 萬桶，為連續第二週下降。此外，該調查也顯示分析師預期汽油同期庫存下降 200 萬桶，但蒸餾油庫存預計增加 28 萬桶。

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