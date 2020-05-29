〈M31股東會〉終端需求疲軟 半導體衝擊恐下半年顯現

矽智財廠 M31(6643-TW) 今 (29) 日召開股東會，董事長林孝平認為，由於上半年全球經濟停擺，民眾收入減少，即便各地陸續解封，消費意願也不高，對半導體業的衝擊恐在下半年顯現，而 M31 則因新技術如 5G、AI 帶動，受影響將有限。

從供給端來看，林孝平指出，上半年品牌廠因擔心預定產能被競爭者分食，皆無明顯修正訂單的情形，帶動半導體業景氣持穩，未反映實際終端消費疲軟。

不過，隨著業者庫存水位升高，加上終端消費力道未有起色，下半年客戶拉貨力道趨緩，屆時半導體產業景氣恐面臨修正。

以 M31 來看，因布局橫跨 40 奈米以上至 7 奈米以下，即便客戶因成本考量，選擇不同節點製程，M31 仍可滿足客戶需求，目前 28 奈米以下約 49%，40 奈米以上則為 40%，預計今年主要成長動能仍是來自 28 奈米以下。

展望後市，林孝平認為，M31 受惠 5G、AI 等新技術發酵，客戶為積極卡位市場，開案進度未受疫情影響，尤其看好，5G 將推升高速傳輸需求，未來將往 PCIe Gen 5 等產品發展。

對於美中貿易戰，林孝平認為，M31 看到很多機會，但公司仍會謹慎選擇客戶，期望「穩定」成長。