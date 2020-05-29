M31首顆7奈米IP下半年貢獻營收 今年估增雙位數可望續創高

矽智財廠 M31(6643-TW) 今 (29) 日召開股東會，董事長林孝平指出，即便在疫情影響下，客戶開案需求仍強勁，首顆 7 奈米 IP 將在下半年開始貢獻營收，預計今年營運可穩健成長，營收估年增雙位數，獲利也可同創高，法人估可賺逾一股本。

林孝平表示，由於 5G 具備高速傳輸優勢，先前無法即時傳輸的影像將陸續興起，推升 3D 感測、高速傳輸晶片等需求，客戶為提早卡位開案積極，是今年主要成長動能。

對於疫情，林孝平認為，M31 產品布局範圍廣，從 40 奈米以上到 28 奈米以下，先進製程如 7 奈米、5 奈米等也有布局，可望滿足客戶需求，受疫情衝擊有限。

此外，下半年首顆 7 奈米 IP 將開始貢獻營收，應用為 AI 相關高速傳輸應用，未來也將持續往 5 、3 奈米邁進，目前也有客戶洽談中。

以客戶地區別來看，林孝平指出，今年美、中、台三地開案需求皆優於去年，其中，北美市場上半年表現佳，全年營收比重將回升至 35-40%，中國市場則因去年有急單挹注，基期高，營收比重回落至 35-40%，台灣則維持 25%，呈現三地均衡發展。

展望後市，林孝平認為，美中角力的確讓 M31 取得更多機會，客戶開案也積極，預計今年將穩健成長，獲利則因費用提升，成長幅度小於營收，法人估，M31 今年營收、獲利將同創高，獲利可望賺逾一股本。

M31 去年稅後純益 3.09 億元，年增 10.24%，每股稅後純益 9.9 元，營收、獲利均創高；今日股東會通過去年盈餘分配，每股將配 7.5 元現金股利，以昨日收盤價 303 元計算，殖利率約 2.48%。