台股漲逾200點再創30年新高 外資加碼逾百億 三大法人買超160億元

台股今 (21) 日在護國神山台積電領軍下，一度大漲逾 250 點，聯發科、大立光等電子股齊助威，扮演多頭領頭羊，推升大盤接連攻克 12200、12300 點及 5 日線，再創 30 年新高，三大法人合計買超 160.07 億元，其中外資連 3 買，共大買 126.37 億元。

加權指數終場大漲 223.01 點或 1.83%，收在 12397.55 點，成交值放大至 2237.39 億元。觀察籌碼面，外資買超 126.37 億元，為連 3 買；投信也持續買超 21.34 億元，連 7 買；自營商買超 12.34 億元，三大法人合計買超 160.07 億元。

台積電今日開高走高，盤中最高來到 387 元，續創新天價，市值也衝破 10 兆元大關，終場收在 383 元，漲幅達 4.6%；大立光也勁揚 2%，收在 4090 元；鴻海今日股價有壓，終場下跌 1.7%，市值力守 1.18 兆元。

其他權值股方面，聯發科大漲約 6%，市值重新站上兆元；台達電、廣達、聯電、國巨、台泥、南亞、兆豐金等皆在盤面上表現。在資金行情助威下，高價股仍為多頭焦點，其中，祥碩強勢大漲逾 8%，股價直逼股后矽力 - KY；玉晶光、力旺也都漲逾半根停板。

PCB 族群今日獲買盤青睞，IC 載板大廠南電攻上漲停，創近 9 年新高，欣興、景碩漲逾半根停板，燿華、健鼎、同欣電、嘉聯益、華通、台郡等個股皆在盤面上表現。

5G 應用帶動半導體測試介面需求升溫，法人看好台廠供應鏈下半年營運表現，雍智今日股價攻上漲停，旺矽、精測、京元電、矽格等股價也都表現不俗。

櫃買指數今日終止連 5 黑翻揚上漲，中小型股重新聚集人氣，生技股也略出現止跌跡象，儘管合一、中天、合世、杏國、亞獅康等仍鎖跌停，但家數明顯大減，訊聯、易威逼近漲停，生華科、大學光、台生材等約漲半根停板，上市生技類股終場也上漲 0.7%。