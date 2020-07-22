國喬看好營運落底 7月營收可望優於6月

國喬 (1312-TW) 今年第 1 季受需求疲弱、價格走跌衝擊，EPS 寫近 5 年新低，不過，國喬看好營運已落底，近來需求逐步回溫並可望優於第 1 季，估 7 月營收約可持平 6 月。

國喬今年第 1 季受到肺炎疫情影響，市場對石化品需求趨緩，價格也同步滑落，單季稅後純益僅 0.23 億元，季減 92%，年減 96%，每股純益 0.02 元，創近 5 年新低。

不過，歷經 4 個月的低谷後，國喬 6 月營收已明顯回升、月增約 14%，國喬表示，近來需求已回溫，優於第 1 季水準，看好營運已落底，7 月表現至少會持平 6 月，但市場不確定因素仍多，對後市仍見度仍不高。

法人指出，SM 需求從 6 月起好轉，加上下游開工率良好，但目前市場仍處於供過於求情況，仍以去化庫存為主；ABS 雖然供給仍偏緊，但終端需求較先前減少，市場對高價貨源抱持觀望看法，但第 3 季進入石化產品需求旺季，獲利可望回升。

台化 (1326-TW) 主要產品也涵蓋 SM、ABS，副董事長洪福源認為，中國疫情趨緩後，降稅減費刺激內需經濟，歐美各國也逐步重啟經濟活動，加上 5 月起產油國擴大減產，油價止跌回穩，石化品價格也逐步回升；且庫存損失已於 5 月第二周轉正，在高成本庫存去化下，下半年營運可望慢慢好轉。

洪福源也說，7 月大型廠定檢結束，市場需求仍良好，估營收將與 6 月相當，在大型廠定檢已完成下，維持第 3 季優於第 2 季看法。