疫苗研發順利 歐美股市續漲

一週回顧及表現

成熟市場

1. 中美緊張關係再度升溫，美國在南海及香港問題上展開行動，中國祭出相關反制措施，新冠肺炎在全球尚未受到控制，然而疫苗研發傳出好消息，美國股市上漲 1.2%；

2. 歐洲央行利率決策會議，維持目前利率不變，歐洲經濟研究中心公布之專家預測經濟成長由前期的 58.6 上升至七月份的 59.6，市場觀望週末歐盟峰會結果，歐股上漲 2.1%。

新興市場

1. 中國第二季 GDP 成長恢復正值且優於預期，工業生產年增率由前期 4.4%，上升至 6 月份的 4.8%，然而在中國銀保監會官方降溫，嚴禁資金違規流入股市和房產下，中國股市下跌 4.6%；

2. 巴西確診人數增加速度放緩，5 月份經濟活動指數月增率由前期 - 9.73%，回升至 5 月份 1.31%，以及對疫苗釋出的樂觀情緒帶動拉丁美洲股市上漲 1.8%。

債券市場

1. 受到二次疫情擔憂，密西根大學消費者信心指數從高點滑落，且市場情緒受到財報陸續公布所牽引，經濟前景仍不明朗，全球政府債券小跌 0.1%，而美國政府債券上漲 0.1%；

2. 風險性資產也隨著全球股市進一步上漲，全球高收益債券上漲 1.0%、新興市場主權債券上漲 0.8%。

原物料、匯率

1. 美國各州延後復工，消費信心疲軟，不確定性支撐金價來到 1,810 美元 / 盎司，單週上漲 0.7%；

2.OPEC + 將在 8 月減少減產規模，將從目前減產 960 萬桶調整至 770 萬桶，美國原油庫存出現今年以來最大降幅，多空拉鋸，油價小漲 0.4%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2020/07/20（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/07/17）

資料來源: Bloomberg，2020/07/20（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/07/17）

三大市場關鍵事件及分析

1. 中國經濟回到正成長

第一季經濟萎縮 6.8% 後，中國第二季經濟成長率便回升至 3.2%，經濟復甦程度超過預期。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理， 2020/7/16。

2. 美國企業信心回升

美國 6 月中小企業信心回升至 100.6，幾乎回升至過往景氣熱絡時的水準，加上物價年增率尚無大幅升高跡象，美國股市前景依然樂觀。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/7/16。

3. 日本未見起色，央行維持寬鬆

日本基本面恢復步調緩慢，高度仰賴的出口國家也深受疫情所害，導致訂單與消費仍未見明顯起色。日本央行維持貨幣政策不變，並稱在必要時將毫不猶豫加碼寬鬆。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/07/16。

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/07/16。

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