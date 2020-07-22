未來工廠員工都是機器人！花旗：疫情加速自動化 洛克威爾看漲

花旗集團分析師認為，美國在歷經這場新冠病毒大流行之後，未來工業產業的雇員可能會走向機器人化。

花旗分析師 Andrew Kaplowitz 針對 200 位決策者的調查結果縣市，雖然這場疫情讓各企業推遲近期工廠自動化的計畫，但從長期角度來看，反而可能加速了工業勞動力自人力轉為機械的過程。

這有利洛克威爾 (Rockwell Automation) (ROK-US) 和其他自動化股，Kaplowitz 調升洛克威爾股票評級，自「持有」升至等同「買進」，目標價自 223 美元調升至 252 美元，為華爾街最高價。洛克威爾專司機器人軟體和控制器與自動化製程技術。

洛克威爾週二上漲 1.97%，收 226.83 美元。

該分析師週二在研究報告中指出，洛克威爾「是工業自動化的領導者，有鑑於其在自動化和工業生產力方面的產品，很可能是這場長期趨勢的主要受益者。」

但如此一來，對於因為疫情而失業的人來說，其前景似乎更加嚴峻，但 Kaplowitz 也發現，該調查受訪者相信，國內製造業將比新冠疫情爆發前的水準成長 25%。

自動化將推動「重置」，換句話說就是讓製造業工作返回美國，因自動化降低勞力成本，能確保企業就算在美國當地運作，也能與其他勞力成本低的地方競爭。」這場疫情突顯出供應鏈複雜遍佈全球的風險，因此回歸本土並邁向自動化有其價值。

洛克威爾並非僅推一家自動化股，Kaplowitz 在報告中還列出了同樣受益此趨勢的 3 家企業，同時也將這 3 家股票評為「買進」： Honeywell (HON-US)、Fortive (FTV-US) 和 Emerson Electric (EMR-US) 。

投資者同樣看好洛克威爾，該公司股價今年迄今上漲近 13% 已經很高，高於 S&P 500 和道瓊工業平均指數的可相比收益率，以及工業精選產業 SPDR ETF (XLI-US) 。

然而，洛克威爾的獲利估計卻沒有增加，股價上漲卻沒有因此帶動獲利預期上升，事實上，分析師對該公司 2021 的每股獲利預估已經從 9 美元以上調降至不到 8 美元。

反而是該股的預估本益比自約莫 22 倍上升至近 30 倍，S&P 500 指數內的可比企業本益比則在同期間自 17 倍上升至 20 倍。

由於洛克威爾的估值較高，可能是其他分析師看法與 Kaplowitz 不同的原因。追蹤洛克威爾的分析師中，僅有 1/4 建議買進，低於道指成分股平均 55% 建議買進的比例。更甚者，分析師對洛克威爾的平均目標價為 206 美元，較現行股價低了約莫 9%。

另外，追蹤 Fortive 股票的分析師約有 50% 建議買進，建議買進 Honeywell 和 Emerson 的分析師比例分別為 72% 和 24%。