〈美股早盤〉白宮拼月底推1兆美元刺激 道瓊漲逾200點、台積電ADR又飆近3%

IBM (IBM-US) 於週一 (20 日) 美股盤後公布第二季財報，營收和獲利雙雙超越分析師預期，促使股價於週二 (21 日) 早盤大漲 3.92%，並帶動道瓊指數上漲超過 200 點、台積電 ADR 上漲 2.71%。

另外，市場也正持續關注白宮的新一輪紓困刺激政策，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 表示，將力拼在 7 月底推出新一輪 1 兆美元紓困計畫，市場看好，白宮的新一輪刺激，將能夠幫助延續美股多頭攻勢。

美國經濟刺激

美國財政部長梅努欽週二 (21 日) 對外表示，目前正與美國總統川普和共和黨議員商討新一階段的紓困措施，將會以孩童、工作與疫苗為主軸，預計紓困規模為 1 兆美元，最快 7 月底將會立法通過並實施，然而，現階段兩黨對紓困內容爭論不休，是否能如期推出恐為未知數。

歐盟復甦基金

週二 (21 日) 歐盟領導人就歐盟經濟復甦基金刺激計劃達成共識，按照協議，歐盟將發行 7500 億歐元 (約合 8600 億美元) 的聯合債券，創歐盟史上最大規模舉債，以幫助歐盟度過新冠疫情 (COVID-19) 所造成的經濟衝擊。

美中關係進展

美國商務部 20 日公布新一波的管制黑名單，共有 11 家的中國企業被列入名單當中，包含生產成衣、家電等的多家公司、以及有供應智慧型手機零組件給蘋果 (AAPL-US) 及華為的歐菲光集團，理由是這幾家公司與新疆維吾爾族的迫害有關。

截至台北時間週二 (21 日)22 時許：

道瓊指數上漲 206.17 點或 0.77%，暫報 26887.04 點

那斯達克上漲 52.43 點或 0.49%，暫報 10819.52 點

標普 500 上漲 20.20 點或 0.62%，暫報 3272.04 點

費半上漲 11.96 點或 0.57%，暫報 2122.43 點

台積電 ADR 上漲 2.71% 至每股 68.70 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.610%

紐約輕原油上漲 3.23% 至每桶 42.24 美元

布蘭特原油上漲 3.10% 至每桶 44.62 美元

黃金上漲 1.31% 至每盎司 1841.20 美元

美元指數下跌 0.10% 至 95.675 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

洛克希德馬丁早盤上漲 3.49%，達 378.30 美元。

美國軍工業巨擘洛克希德馬丁於週二 (21 日) 美股盤前公布 2020 財年 Q2 財報，營收、獲利皆優於預期，儘管該公司認為，全球疫情將對經濟帶來不確定性，但仍上調了全年財測。洛克希德馬丁在 Q2 針對合資公司，提列了 1.28 億美元的資產價值減損。Q2 的營業現金流量為 22 億美元，高於去年同期的 17 億美元。

基於 GAAP 財報關鍵數據

營收：162.2 億美元，高於預期的 152.4 億美元，高於去年同期的 144 億美元

淨利：16.26 億美元，略高於預期的 16.18 億美元，高於去年同期的 14.2 億美元

EPS：5.76 美元，高於預期的 5.72 美元

可口可樂早盤上漲 2.78%，達 47.40 美元。

可口可樂在週二 (21 日) 公佈了第二季財報，營收年減 28%，創下 25 年來最大的季度營收下滑，不過該公司認為，隨著全球防疫封鎖的緩解，需求將有所改善。可口可樂第二季氣泡飲料銷量下跌了 12%，可口可樂品牌的銷量下跌了 7%，零卡可口可樂則是下跌了 4%。其他飲料類別受到更大打擊。

基於 GAAP 財報關鍵數據

營收：72 億美元，符合預期的 72 億美元，年減 28%

淨利：17.8 億美元，低於去年同期的 26.1 億美元

EPS：42 美分，高於預期的 40 美分，低於去年同期的 61 美分，年減 32%

IBM (IBM -US)

IBM 早盤上漲 3.92%，達 131.33 美元。

IBM 週一 (20 日) 於美股盤後公布第二季財報，儘管受疫情衝擊，營收連續兩季下滑，但雲端需求強勁，Q2 營收和獲利雙雙超越分析師預期。IBM 於 Q2 總體雲端營收報 63 億美元，年增 30%，雲端和認知軟體 (含紅帽業務在內) 報 57 億美元，年增 3%，全球技術服務類別的營收報 63.2 億美元，年減 8%，但高於 FactSet 預測的 62.4 億美元。

基於 GAAP 財報關鍵數據:

營收： 181 億美元，年減 5%，高於 Refinitiv 預期的 177.2 億美元

毛利率： 48%，上升 100 個基點，高於第一季度的 45.1% 和去年同期的 47%

EPS ： 1.52 美元

淨利： 13.6 億美元，年減 46%

自由現金流： 115 億美元

今日關鍵經濟數據：

芝加哥 Fed 6 月全國活動指數報 4.11，預估 4.0，前值 2.61

芝加哥 Fed 全國活動指數 (圖：Investing.com)

華爾街分析：

富國銀行分析師 Ken Johnson 表示，由於企業的資產負債表體質持續改善，再加上低利率政策的支持，預期將會繼續推升美股成長型股票的估值，且在短期之內仍將高於價值型股票。

美國為失業者額外提供的每週 600 美元救濟金即將到期，新一輪的刺激計畫成了市場關注的焦點，Invesco 策略師 Kristina Hoope 表示，有關新一輪刺激計畫的消息，將會激勵股市上揚，雖然美國政府負債及預算赤字皆持續擴大，但就現階段而言，寬鬆政策對於股市仍是個正面的消息。