〈美股早盤〉白宮拼月底推1兆美元刺激 道瓊漲逾200點、台積電ADR又飆近3%

IBM (IBM-US) 於週一 (20 日) 美股盤後公布第二季財報，營收和獲利雙雙超越分析師預期，促使股價於週二 (21 日) 早盤大漲 3.92%，並帶動道瓊指數上漲超過 200 點、台積電 ADR 上漲 2.71%。
另外，市場也正持續關注白宮的新一輪紓困刺激政策，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 表示，將力拼在 7 月底推出新一輪 1 兆美元紓困計畫，市場看好，白宮的新一輪刺激，將能夠幫助延續美股多頭攻勢。
美國經濟刺激
美國財政部長梅努欽週二 (21 日) 對外表示，目前正與美國總統川普和共和黨議員商討新一階段的紓困措施，將會以孩童、工作與疫苗為主軸，預計紓困規模為 1 兆美元，最快 7 月底將會立法通過並實施，然而，現階段兩黨對紓困內容爭論不休，是否能如期推出恐為未知數。
歐盟復甦基金
週二 (21 日) 歐盟領導人就歐盟經濟復甦基金刺激計劃達成共識，按照協議，歐盟將發行 7500 億歐元 (約合 8600 億美元) 的聯合債券，創歐盟史上最大規模舉債，以幫助歐盟度過新冠疫情 (COVID-19) 所造成的經濟衝擊。
美中關係進展
美國商務部 20 日公布新一波的管制黑名單，共有 11 家的中國企業被列入名單當中，包含生產成衣、家電等的多家公司、以及有供應智慧型手機零組件給蘋果 (AAPL-US) 及華為的歐菲光集團，理由是這幾家公司與新疆維吾爾族的迫害有關。
截至台北時間週二 (21 日)22 時許：
- 道瓊指數上漲 206.17 點或 0.77%，暫報 26887.04 點
- 那斯達克上漲 52.43 點或 0.49%，暫報 10819.52 點
- 標普 500 上漲 20.20 點或 0.62%，暫報 3272.04 點
- 費半上漲 11.96 點或 0.57%，暫報 2122.43 點
- 台積電 ADR 上漲 2.71% 至每股 68.70 美元
- 十年期美債殖利率下跌至 0.610%
- 紐約輕原油上漲 3.23% 至每桶 42.24 美元
- 布蘭特原油上漲 3.10% 至每桶 44.62 美元
- 黃金上漲 1.31% 至每盎司 1841.20 美元
- 美元指數下跌 0.10% 至 95.675 點
焦點個股：
洛克希德馬丁 (LMT-US)
洛克希德馬丁早盤上漲 3.49%，達 378.30 美元。
美國軍工業巨擘洛克希德馬丁於週二 (21 日) 美股盤前公布 2020 財年 Q2 財報，營收、獲利皆優於預期，儘管該公司認為，全球疫情將對經濟帶來不確定性，但仍上調了全年財測。洛克希德馬丁在 Q2 針對合資公司，提列了 1.28 億美元的資產價值減損。Q2 的營業現金流量為 22 億美元，高於去年同期的 17 億美元。
基於 GAAP 財報關鍵數據
- 營收：162.2 億美元，高於預期的 152.4 億美元，高於去年同期的 144 億美元
- 淨利：16.26 億美元，略高於預期的 16.18 億美元，高於去年同期的 14.2 億美元
- EPS：5.76 美元，高於預期的 5.72 美元
可口可樂 (KO-US)
可口可樂早盤上漲 2.78%，達 47.40 美元。
可口可樂在週二 (21 日) 公佈了第二季財報，營收年減 28%，創下 25 年來最大的季度營收下滑，不過該公司認為，隨著全球防疫封鎖的緩解，需求將有所改善。可口可樂第二季氣泡飲料銷量下跌了 12%，可口可樂品牌的銷量下跌了 7%，零卡可口可樂則是下跌了 4%。其他飲料類別受到更大打擊。
基於 GAAP 財報關鍵數據
- 營收：72 億美元，符合預期的 72 億美元，年減 28%
- 淨利：17.8 億美元，低於去年同期的 26.1 億美元
- EPS：42 美分，高於預期的 40 美分，低於去年同期的 61 美分，年減 32%
IBM (IBM -US)
IBM 早盤上漲 3.92%，達 131.33 美元。
IBM 週一 (20 日) 於美股盤後公布第二季財報，儘管受疫情衝擊，營收連續兩季下滑，但雲端需求強勁，Q2 營收和獲利雙雙超越分析師預期。IBM 於 Q2 總體雲端營收報 63 億美元，年增 30%，雲端和認知軟體 (含紅帽業務在內) 報 57 億美元，年增 3%，全球技術服務類別的營收報 63.2 億美元，年減 8%，但高於 FactSet 預測的 62.4 億美元。
基於 GAAP 財報關鍵數據:
- 營收： 181 億美元，年減 5%，高於 Refinitiv 預期的 177.2 億美元
- 毛利率： 48%，上升 100 個基點，高於第一季度的 45.1% 和去年同期的 47%
- EPS ： 1.52 美元
- 淨利： 13.6 億美元，年減 46%
- 自由現金流： 115 億美元
今日關鍵經濟數據：
- 芝加哥 Fed 6 月全國活動指數報 4.11，預估 4.0，前值 2.61
華爾街分析：
富國銀行分析師 Ken Johnson 表示，由於企業的資產負債表體質持續改善，再加上低利率政策的支持，預期將會繼續推升美股成長型股票的估值，且在短期之內仍將高於價值型股票。
美國為失業者額外提供的每週 600 美元救濟金即將到期，新一輪的刺激計畫成了市場關注的焦點，Invesco 策略師 Kristina Hoope 表示，有關新一輪刺激計畫的消息，將會激勵股市上揚，雖然美國政府負債及預算赤字皆持續擴大，但就現階段而言，寬鬆政策對於股市仍是個正面的消息。