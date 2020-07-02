〈5G論壇〉5G R16標準頒布後1年半 自駕車商機可望發酵

遠傳 (4904-TW) 執行副總曾詩淵今 (2) 日出席「5G 智慧城市場域交通科技新紀元」研討會，對於未來自駕車發展，他說，5G R16 標準對自駕車發展是重要進程，預期標準頒布後 1 年半時間，商機可望發酵。

5G 特性為高速率、低時延、大連結、網路切片及邊緣運算，其中高速率因 3GPP R15 規格已訂定，終端應用發展較快，最大應用為 5G 手機；低時延則可實現工廠自動化、公共安全、車連網等應用，不過，低時延因全球 5G R16 標準未公布，相關解決方案未能推出。

曾詩淵指出，R16 標準原定今年 3 月會對外公布，但受到新冠肺炎疫情影響，公布時程持續遞延，雖然實際公布時程仍未知，但 R16 對自駕車是重要進程，待標準公布後，設備營運商還需進行技術驗證、確認設備等程序，預期還需 1 年半時間，自駕車才可有成熟的試驗。

曾詩淵表示，目前無線通訊最大的設備商，是芬蘭的諾基亞及瑞典的愛立信，由於 2G 時代兩國家腹地小，容易跨國出境，因此，當時設計出漫遊，且當地就擁有行動電話所需的實驗場域，造就兩家業者創造通訊標準。

曾詩淵認為，台灣同樣腹地小，但產業鏈健全，從硬體至軟體都相當完備，預期進入 5G 時代，台灣具有網路應用的實驗場域優勢，將是台灣發展很大的機會。