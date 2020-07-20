訊聯自體間質幹細胞 下半年陸續貢獻營收

訊聯 (1784-TW) 與三軍總醫院合作的自體脂肪「間質幹細胞」，獲准可開始進行治療，主要治療慢性及 6 週都未癒合的傷口，訊聯董事長蔡政憲表示，此治療方式被納入常規治療，寫下亞太之先紀錄，目前已有許多病患正在排隊等待，法人表示，該治療以自費為主，治療費用約落在 40-50 萬元，下半年可望陸續有營收貢獻。

三總外科部部主任戴念梓解釋，台灣每年約有 50 萬例慢性傷口患者，年複合成長率 6-9%，包括靜脈潰瘍、糖尿病足、褥瘡及壓瘡等，過去慢性傷口治療，都是先清創再補皮，自體細胞治療則是利用自身的間質幹細胞分化成皮膚細胞，加速傷口癒合。

蔡政憲指出，與三總合作的間質幹細胞治療慢性傷口計畫今年 5 月獲得認證，並收取病人進行治療，治療方案會依照傷口癒合速度分 3 個階段，並搶攻自費市場，單一療程費用約落在 40-50 萬元，下半年開始貢獻營收，不過由於目前僅初步階段，短期營收貢獻度並不顯著。

蔡政憲表示，旗下建置的間質幹細胞庫，最大量可提供 130 萬人次使用，足以長期供應三總發展細胞治療、臨床研究及國際防疫所需，甚至能輸出至日本、泰國及巴拿馬。

蔡政憲說，新冠肺炎疫情爆發，間質幹細胞療法在新冠病毒相關治療研究中，顯示具分化、抗發炎特性，並能修復損傷或病變組織、器官，為患者爭取時間與病毒對抗，目前全球有超過 40 件細胞治療研究案正在進行，因此近期間質幹細胞療法受到矚目。