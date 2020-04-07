〈訊聯法說〉細胞治療需求升溫+歐藥廠尋委託製造 訊聯今年營運拚成長

訊聯 (1784-TW) 今 (7) 日舉行線上業績發表會，總經理劉天來表示，近年民眾健康意識抬頭，加上特管法上路，帶動細胞治療應用需求增加，旗下成人脂肪幹細胞、免疫細胞業務去年營收年增就逾 1 倍，今年更有歐洲藥廠洽詢細胞委託研究與製造，營運力拚成長。

台灣自 2018 年開放特管法後，細胞療法再度掀起熱潮，細胞治療是新式醫療技術，透過細胞修補恢復受損的身體組織，如用健康細胞增加免疫力、對抗癌細胞，或是用細胞修補傷疤、皮膚、膝蓋軟骨等，台灣為確保安全性，僅開放使用自己的細胞進行培養與修補，不能使用他人的細胞。

劉天來指出，訊聯已攜手國內醫療院所送件審查，包括骨科、風濕免疫科、整形外科、皮膚科、醫美、腫瘤免疫治療等 10 案，且自特管法上路後，推升成人脂肪幹細胞、免疫細胞業務營收，去年營收年增 191.25%。

劉天來表示，免疫力與健康狀況有很大的連結，年輕人較不受病毒侵入，是因為免疫力的細胞具有多樣性，讓病毒進入人體前，就先被免疫細胞殺死，但隨著年齡增長，多樣性會跟著降低。

劉天來說，訊聯過去為以臍帶血儲存為主，不過事實上，臍帶血中含有免疫細胞，加上近期細胞治療需求提升，民眾健康意識抬頭，截至今年 3 月，免疫細胞接單量逐月成長。

此外，除免疫細胞需求提升外，因訊聯也提供細胞委託研究與製造，去年接獲美國藥廠委託，今年也有歐洲藥廠上前洽詢，若順利合作可望添營運新動能。

訊聯去年營收 7.76 億元，年增 0.6%；稅後純益 680 萬元，年減 71.9%，每股純益 0.14 元。