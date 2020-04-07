〈訊聯法說〉間質幹細胞有助改善肺部創傷 吸引國際廠商上門

訊聯 (1784-TW) 今 (7) 日舉行線上業績發表會，針對近期新冠肺炎疫情，總經理劉天來表示，除全球正在尋找解藥、研發疫苗，由於新冠肺炎病毒會引發急性呼吸窘迫症候群(ARDS)，國際研究發現，間質幹細胞能有助改善，訊聯細胞庫可供百萬人使用，引起國際廠商上門詢問可能性。

劉天來表示，新冠肺炎疫情衝擊多數產業，但對生醫業來說，不全然是利空，更替產業找到新機會，全球新冠肺炎確診數已破 130 萬人，死亡人數超過 7 萬，其中，重症多數會出現嚴重肺損傷，並導致急性呼吸窘迫症候群 (ARDS)，致死率超過 5 成。

劉天來指出，在尚未出現可治療疫情的疫苗、新藥前，包括法國、巴西、約旦等國家，開始利用間質幹細胞治療新冠病毒引起的呼吸窘迫症候群及肺部損傷研究，據研究顯示，間質幹細胞能降低發炎、改善肺損傷及肺纖維化等。

劉天來表示，訊聯已成立間質幹細胞庫，投入免疫調節、呼吸道疾病等相關研究，因此，國際廠商開始執行間質幹細胞治療時，訊聯國際能見度也因此提升，包括馬來西亞、日本、越南、巴拿馬等，都來尋求合作的可能性。

劉天來說，目前訊聯建置的間質幹細胞庫，可供應 130 萬人使用，若政府有需要，將先以台灣優先，而若國際合作符合規範，也能隨時輸出海外。