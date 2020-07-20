6月外銷訂單連四紅 Q2年增3.1%終止連六黑

經濟部統計處今 (20) 日公布 6 月外銷訂單達 410 億美元，月增 5.4%、年增 6.5%，連四紅，第 2 季外銷訂單為 1184.2 億美元，年增 3.1%，終止連六季負成長；經濟部表示，6 月、第 2 季外銷訂單回溫，是受惠半導體高階製程、遠距商機、5G 通訊等需求強勁帶動，加上原物料價格回升、傳統貨品減幅收斂。

按貨品別觀察，經濟部指出，受惠遠距商機持續發酵，筆電、平板電腦、伺服器、網通產品及顯示卡等需求熱絡，資訊通信、電子產品皆保持正成長，分別年増 17.1%、23.9%。

光學器材則因面板需求回溫、價格止跌，加上光學鏡頭接單增加，6 月訂單也翻紅、年增 3.8%。

傳統貨品方面，經濟部指出，雖然國際原物料價格自低檔回升，有利接單止跌回穩，但受疫情影響，整體市場需求仍趨疲弱，接單仍呈負成長，其中基本金屬年減 15.9%，機械年減 5.1%，塑橡膠製品年減 10%，化學品年減 20.1%。

展望未來，經濟部表示，5G 通訊、高效能運算及人工智慧等新興應用持續拓展，加上半導體先進製程、遠距商機延續，可望帶動電子及資訊通信產品接單續強，傳統貨品訂單也可望在國際油價、鋼價回穩下逐步復甦，但仍要觀察國際肺炎疫情、貿易爭端再起風險。

海內外生產比重方面，經濟部指出，6 月在高度仰賴海外生產的資訊通信產品接單成長，導致外銷訂單海外生產比回升至 54.1%，年增 2.3 個百分點，累計前 6 月年增 1.2 個百分點。