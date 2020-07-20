波音737機型傳可望復飛 佰鴻估年底前需求較明朗

LED 廠佰鴻 (3031-TW) SMD 照明模組先前已打入波音 737 機艙照明供應鏈，近期傳波音該機型可望復飛，佰鴻認為，復飛帶動的訂單需求，年底前會較明朗。

佰鴻表示，近來客戶需求未明顯回溫，能見度也不高，但就現有的訂單掌握度來看，對後市營運不看壞，加上先前已著手進行轉型佈局，營運策略轉變，已不追求營收擴增，而是衝利基型產品、拚獲利成長。

佰鴻 SMD 照明模組 2016 年打入波音 737 機艙照明供應鏈，出貨給該機型代工廠，近期傳出波音 737 已獲准復飛，最快 9 月可望恢復商業飛行。對此，佰鴻表示，若獲准復飛，此機型需求可望回溫，但預期相關訂單需求，要待年底前才會較為明朗。

LED 照明已成紅海市場，價格競爭激烈，許多同業毛利率甚至轉負，佰鴻為走出產業困局，2013 年開始轉型，由營收導向轉為重視產品利潤表現，逐步將利潤不佳業務淘汰，著眼客製化利基型產品。

佰鴻轉型成效近來逐步開花，去年客製化產品營收比重超過 6 成，SMD 模組為主要動能，主要出貨台灣、歐美市場。若從地區營收占比來看，中國、台灣營收占比超過 5 成，歐美地區逾 20%，韓國逾 1 成，其他地區占比約 1 成。