防疫有成  2020桃園房市「價穩量升」

台灣防疫有成，後疫情時代房市回溫，其中桃園更是六都中人口成長幅度最高的直轄市；對此，桃園市不動產開發商業同業公會理事長李文科分析，桃園市升格 5 年來人口增加 25 萬人、家庭戶數達 4 萬多戶，房價逐步、穩定成長，預估 2020 年有望破 4 萬 5 千戶，整體房市呈現「價穩量升」格局。

桃園市不動產開發商業同業公會第 14 屆第 2 次大會於昨 (16) 日召開，有別於 4 月的疫情陰霾，時至今日的 7 月房市氛圍如同天氣一般火熱。疫情影響下雖然買氣停滯，但桃園地區剛需已累積 3 年，不少購屋客在疫情後發現房價未降，5 月開始積極看屋，短短五周成交 30 餘戶，幾乎讓現場銷售人員無法招架。

李文科表示，桃園升格為直轄市後，預算由 400 億元增加至 1100 億元，能投入建設的經費大增八倍之多，包括航空城計畫與桃捷綠線、鐵路地下化等建設都正啟動，形成北北桃生活圈與雙北接軌，在高房價的雙北人口移入下，帶動桃園房市進入初升段。

現階段桃園市場主流是 30-50 坪 3 房至 3+1 房，未來一年主力是 24-26 坪 2 房、28-30 坪 2+1 房、32-36 坪 3 房、38-40 坪 3+1 房。除了戶型走向「小而美、小而精」與 + 1 彈性坪數規劃外，未來總價高低也不一定用坪數決定，地段崛起和建商的品牌與品質將成決定因素。