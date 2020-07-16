〈貴金屬盤後〉美元走疲支撐 但新冠疫苗有進展 激勵全球股市 削弱黃金漲勢

週三 (14 日) 交易，黃金期貨價格收高，因美元走疲而找到支撐力，但因市場期待新冠病毒疫苗的樂觀情緒，全球股市走強，縮限了金價漲幅。

美國企業發佈優於預期的財報，這也有助削減黃金傳統的避險吸引力。

看漲的大宗商品投資者認為，黃金的上漲趨勢仍完好無損，但警告道，近期金價在高於重要心理關卡 (每盎司 1800 美元) 上方的步伐可能會暫停一下。

Oanda 高階市場分析師 Craig Erlam 週三報告指出「黃金在 1800 美元左右徘徊，這可視為悲觀，也可視為樂觀，端看你怎麼想。除了可以當作突破背後的買家暴增，也可以反過來說是多頭有點累了。」

8 月交割的黃金期貨價格上漲 40 美分或約 0.02%，收每盎司 1813.80 美元，自低於 1800 美元的盤中谷底反彈上來。前一日跌幅不到 0.1%。

新冠候選疫苗消息正面

週三，全球股市受到樂觀的疫苗消息正面推動。Moderna 公司 (MRNA-US) 稱其新冠病毒候選疫苗在更大範圍受測者中，出現「強大的」免疫系統反應，該研究 7 月將進入下一輪臨床試驗。市場也對另一項報導做出正面反應，即 AstraZeneca (AZN-US) 資助的牛津大學候選疫苗有正面進展。

美國高盛 (GS-US) 週三公布財報，其營收和獲利優於預期，激勵盤前股價漲逾 4%，但最終收盤漲幅縮限至 1.35%。

股市迎來一連串樂觀消息，意味著 COVID-19 大流行造成的經濟損害已迅速復甦，且市場對貴金屬避險需求已降低。由於全球企業前景未朗，黃金價格已被推升至 2011 年以降最高水準。

9 月交割的白銀期貨價格上升 23 美分或近 1.2%，收每盎司 19.761 美元，收復前一日多數跌幅。

ICE 美元指數下降 0.2% 至 96.09。美元走疲會提高美元計價的資產對使用其他貨幣的買家之吸引力。

專家指出，大眾期待全球央行推出長期的寬鬆貨幣政策，也盼望各國政府端出財政刺激措施，進而削減新冠疫情造成的傷害，這些成了黃金價格上漲的支柱。

費城 Fed 總裁 Patrick Harker 週三表示，他將支持改變貨幣政策，即央行將讓經濟熱烈運行，直到通膨達年度目標 2% 的水準，接著才能升息。

此前 Fed 理事 Lael Brainard 週二表示，他支持讓通膨超過 2%，之後 Fed 才會邁開升息腳步。

黃金期貨收盤後，Fed 發佈《褐皮書》顯示，幾乎所有地區的活動都增加了，但仍遠低於疫情前的水準。在《褐皮書》公布不久，8 月黃金在電子盤交易中自收盤價小幅上升，處於每盎司 1814.80 美元附近。

一連串樂觀的經濟數據

週三看到的美國經濟數據大多樂觀正面。數據顯示，6 月進口到美國的物品成本大增 1.4%，為連續第二次上升。但不含能源，進口價格升幅縮小為 0.3%。

與此同時，紐約州 7 月份商業活動自 3 月疫情大爆發以來首次增加，7 月份紐約州製造業指數自前月的 -0.2 大升至 17.2。

Fed 週三公布，6 月份工業生產上升 5.4%，為 3 月和 4 月急劇下降後的第二次上升。

其他金屬交易