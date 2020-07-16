499資費未退燒 電信商再祭續約方案 固樁意味濃

儘管台灣 5G 正式開台，但電信商 4G 資費角力戰尚未退燒，其中，中華電 (2412-TW)、台灣大 (3045-TW) 在官網及 APP 上，讓既有的 499 吃到飽用戶可直接線上續約，合約期間長達 2 年以上，電信業者穩固既有行動用戶意味濃，且隨著未來 5G 發展逐步成熟，將有助提升 5G 用戶轉換率。

中華電在官網推出 7 月早鳥續約方案，跟過去母親節 499 吃到飽方案相比優惠縮減，除維持 4G 上網吃到飽，網內互打免費則縮減為網內 45 分鐘 + 前 5 分鐘免費；網外及市話則為各送 40 分鐘，另外，7 月底前續約完成的用戶，能額外享有部分優惠。若原 499 原資費用戶，想維持雙飽方案 (上網 + 網內互打免費)，費用則調高至 599 元。

台灣大則延續既有的 499 資費內容，包括 4G 上網吃到飽、網內免費及網外、市話各 90 分鐘，同時每月額外加贈 100 元國內通話金。遠傳 (4904-TW) 也持續提供 499 元資費，除 4G 上網吃到飽外，網內前 5 分鐘免費，以及 2 年合約網外 110 分鐘。

台灣行動用戶數量難再成長，電信業者相繼提供 5G 服務，儘管台灣 5G 網路仍在初期階段，但電信商積極提升 5G 用戶數與擴大市占率的同時，也透過維持 4G 資費價格，穩固行動用戶數，期盼藉此提升 5G 轉換率。