【袁志峰專欄】A股整固 恆指也難有突破

7 月 16 日推介 - 創維集團 (751, 上日收市 $2.31)

1) 股市前景

滬深股指連跌 2 日，期間北向資金淨賣出，反映 A 股升勢放緩，由於經濟基本面改善、資金充裕及人民幣匯率走強等因素不變，A 股大跌風險不大，估計短期內高位整固。中國今早將公佈二季度 GDP，市場預期按年增長 2.5%。

美匯指數偏軟，本地資金泛濫 (一個月港元拆息跌至 0.3297，為 2016 年 10 月以來新低)，以及港股通南向資金維持淨流入都對港股有利，但 A 股整固，香港疫情擴散，恆指也難有突破，技術支持位在 25200 㸃。中長線而言，建議重點關注科技、醫藥和消費股，可趁回調買入的個股包括阿里巴巴(9988)、小米(1810)、石藥集團(1093)、安踏體育(2020) 和吉利汽車(175)。

7 月 10 日建議買入的手遊股百奧家庭互動 (2100) 昨日升 11.5%，收 1.26 元，成交額激增至 5820 萬元，量價齊升，屬技術向好訊號，維持買入，目標價不變為 1.50 元。

2) 上日中港股市況總結

恆指週三高開 411 㸃，已是全日最高位 25888 點，然後持續受壓，上午最差時倒跌 179 㸃，主要受 A 股下跌拖累，午後跌幅收窄，收報 2581 㸃，升 3 點或基本持平，成交額按日跌 8% 至 1642 億元，7 月以來日均成交額 1943 億元。港股通南向淨買入減少至 21 億元，7 月以來累計淨買入 555 億元。

藍籌股 13 升 34 跌 3 持平。申洲國際 (2313) 及騰訊 (700) 是表現最佳藍籌股，分別上升 4.7% 和 3.4%。手機股舜宇光學 (2382) 和瑞聲科技 (2018) 是最弱藍籌，分別跌 3.1% 和 5.9%。大型科技股表現不一。阿裡巴巴 (9988)、美團(3690) 和網易 (9999) 升 1.2%-1.8%，小米 (1810) 及京東 (9618) 跌少於 0.4%。

板塊方面，物管、教育和體育用品股做好。安踏體育 (2020) 和李寧 (2331) 升 3.5%-4.0%。碧桂園服務 (6098)、雅生活服務(3319) 及綠城服務 (2869) 漲 3.2%-6.1%。中國東方教育 (667)、中教控股(639) 及宇華教育 (6169) 升 2.3%-3.1%。

半導體、手機、內銀、汽車、和電訊設備股下跌。中芯國際 (981) 及華虹半導體 (1347) 瀉逾 7%。中興通訊 (763)、中國鐵塔(788) 和京信通信 (2342) 瀉 2.0%-3.4%。吉利汽車 (175)、比亞迪(1211) 及廣汽集團 (2238) 跌 2.2%-4.3%。工行 (1398)、建行(939) 及招商銀行 (3968) 跌 1.3%-1.5%。

上証指數高開低走，早盤最多跌超 2.0%，午後反彈令跌幅收窄至 0.1%，尾市再急挫，收報 3361.3 點，跌 1.6%。深証成指跌 1.9%。滬深兩市成交額連續 8 天超過 1.5 萬億人民幣。北向資金連續第二日淨流出，但金額減少至 27 億元人民幣，7 月以來累積淨流入 453 億元人民幣。

3) 上日美股市況總結

企業盈利勝預期，週三美股三大指數均上升，道指收報 26870 㸃，升 227 點或 0.9%，標指升 0.9%，納指升 0.6%。美匯指數回落至 96.06。

4) 宏觀經濟訊息

香港旅發局公布初步數字，6 月訪港旅客約 1.46 萬人次，按年跌 99.7%。受疫情影響，今年首半年訪港旅客約 351.6 萬人次，按年跌近 90%。其中內地旅客按年跌 90.3%；非內地旅客按年跌 88.6%。(信報)

深圳政府頒布 8 項調控措施，規定落戶滿 3 年且連續繳納 36 個月個稅或社保，方可購買商品住房；更新二手住房交易計稅參考價格；個人住房轉讓增值稅徵免年限由 2 年增至 5 年；以及收緊普通住房定義，並把非普通住房（豪宅）首置及第二套物業首期調高一成，分別至六成及八成。(信報)

5) 個股訊息

據聯交所的股權披露顯示，閱文集團 (772) 前 CEO 兼創辦人吳文輝於本月 10 至 14 日在場外共合沽出 676.6 萬股，平均出售價介乎 58.3 至 61.2 元，共套現約 4 億元。(蘋果日報)

創維集團 (751) 公佈，公司預計今年上半年淨溢利按年將錄得不低於 60% 的增幅，主因集團不斷完善經營管理，改善對運營成本的控制並減少新型冠狀病毒大流行對集團營運的負面影響。另外，公司就建議分拆附屬公司酷開網絡科技，於港交所或深交所的其他交易所獨立上市，向港交所提交分拆申請。酷開主要業務包括「酷開」或「Coocaa」 品牌下互聯網運作的智慧電視系統，其主要收入來自內容訂閱，廣告和軟件應用程式操作。(信報)

安踏體育 (2020) 公佈最新營運數據，第二季度安踏品牌產品之零售額按年錄低單位數的負增長；FILA 品牌產品之零售額錄 10%-20% 低段的正增長；其他品牌產品之零售額錄 25%-30% 的正增長。另外，公司預期，計及分佔合營公司虧損，截至 6 月底止中期盈利減少不超過 35%。(信報)

據銷售檔披露，九毛九 (9922) 以先舊後新方式，配售合共 8600 萬股，每股配售價 11.8 元至 12.18 元，集資最多 10.47 億元。配售價較昨日收市價 12.68 元，折讓 3.94% 至 6.94%。(信報)

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