〈貴金屬盤後〉多日盤整 市場獲利了結 黃金溫和收低 守住1800美元

週二 (14 日) 交易，黃金期貨價格收低，但收斂了泰半稍早跌幅，最終仍守住重要心裡關卡，站在每盎司 1800 美元以上。

黃金價格在中美緊張局勢與 COVID-19 確診人數持續上升的疫情中找到支撐力，但因上週登上 2011 年以來最高水準而出現獲利了結的壓力。

Insignia Consultants 首席市場分析師 Chintan Karnani 表示，「過去幾天盤整，讓交易者在漲勢時獲利了結。」黃金上週最後兩交易日下跌，週一收高。

Karnani 表示，他目前預計黃金會在 1776.60 美元到 1833.60 美元區間交易。

8 月交割的黃金期貨價格下跌 70 美分或約 0.04%，收每盎司 1813.40 美元。盤中低點在 1791.10 美元。

Ploutus 資本顧問公司首席市場策略師 James Hatzigiannis 表示，「伴隨著低交易量的黃金波動走勢是多頭陣營很健康的操作，週四將是重要交易日，因為那天會發佈很多經濟數據，包括美國每週請領失業救濟金報告。」

9 月交割的白銀期貨價格下跌 26 美分或近 13%，收每盎司 19.53 美元。

週一收盤價在每盎司 19.788 美元，根據道瓊市場數據，此為交易最活躍契約自 2016 年 9 月以來最高收盤價。

ActivTrades 首席分析師 Carlo Alberto De Casa 報告指出，投資者仍處於「觀望模式」，每盎司 1815 美元的水準被視為短期間「紮實」的阻力。

他表示，若要展現疲軟趨勢，黃金必須跌破 1790 美元。他重申，近期黃金漲至 2011 年來最高水準的勢頭，是由「ETF 需求大量淨流入的推動，但此時珠寶和工業需求脆弱。」

「基本面的任何變化都將反映在價格上，但到目前為止，市場認為黃金的定價相當合理，在 1800 美元左右。」

疫情支撐金價上漲

分析師表示，美國與其他地區疫情持續惡化帶來的擔憂心理仍持續支撐黃金上漲。

加州州長紐森 (Gavin Newsom) 下令再度關閉餐廳、酒吧、動物園、釀酒廠、博物館和電影院...... 等室內營運項目。

美國新冠疫情死亡人數達 135615 人，在 4 月中下旬趨於平緩後又開始上升。根據美媒，目前美國有 41 個州和地區的 14 日間確診人數呈現上升趨勢。

中美關係亦支撐金價

川普政府拒絕了中國在南中國海的主張，中國則宣布將對美國軍火巨頭 Lockheed Martin (LMT-US) 施以制裁，報復美國批准對台第二波軍售行動。同時，英國政策轉彎，通過了禁用中國電信公司華為 5G 設備的法案。

Karnani 表示，「華為一直是中國與全球其他地區之間的關鍵問題，各國認為中國會透過華為 5G 技術來窺探情資，中國將對任何禁用華為的國家施以報復，而這讓交易者擔心中國與其他國家間爆發衝突，此情緒可能支撐黃金。」

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