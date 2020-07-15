新北板橋轉運站8月完工 共構開發案估引進投資25億元

新北市板橋客運站與捷運環狀線共構為「新北板橋轉運站」，原客運站拆除作業今 (15) 日已順利完成，預計 8 月完工，設備全數汰換。新北市府近期將公開招商，共構開發案投資金額上看 25 億元，若順利簽約，最快可望於明年開工。

新北市府指出，環狀線板橋站為新板特區交通樞紐並輔以四鐵共構，極具開發效益，未來預計興建地上 16 層、地下 7 層，總樓地板面積約 11300 坪的開發大樓，將成為新板特區指標性建物。

負責新北板橋轉運站體施工的北市捷運局一工處表示，原位於板橋區縣民大道、新站路交叉路口的板橋客運站，啟用迄今 7 年，自 5 月 12 日起已遷移至環狀線板橋站北側臨時站址，今日已順利完成拆除，完工後的新北板橋轉運站，將交由新北交通局委託的營運商接管進駐。

北市捷運局一工處說明，環狀線板橋站站體一側將與匯集 22 條中長程客運路線的轉運站共構，整合在同一大樓內，一樓為轉運站月台，二樓提供往來旅客休息與購物，捷運車站位於三樓，各樓層皆有電梯及電扶梯相聯通。

新北市府近期將公告徵求投資人，環狀線板橋站土地開發案投資金額估達 25 億元，若順利與投資人簽約，預計可於 2021 年開工；開發完成後，可望挹注捷運建設的自償性經費約 7.4 億元。