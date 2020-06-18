〈晶華股東會〉北市飯店恐有停業潮 潘思亮：晶華加速轉型城市休閒飯店

連鎖飯店龍頭晶華 (2707-TW) 今 (18) 日召開股東常會，董事長潘思亮直指，國旅需求回溫，並未對國際觀光產業帶來任何恢復，「北市飯店停業恐怕越來越多」，都會型飯店住房表現相當慘烈，台北晶華酒店「一天當一個禮拜在用」，2 個月內將轉型城市休閒飯店。

潘思亮表示，國旅需求持續升溫，北市之外的外縣市飯店徵才活動仍將如期舉辦，台南捷絲旅年底的開幕計畫也不受影響。

不過，潘思亮憂心台北市觀光飯店的表現，至今整體北市飯店住房率僅不到 20%，有些國際觀光飯店甚至低於 10%，即使台北晶華表現相對佳，但住房也僅剩 20%，比起去年同期 80% 是斷崖式衰退，呼籲政府政策紓困應加強納入都會區飯店業者。

潘思亮強調，在疫情下，越國際化的城市越慘，「北市飯店停業恐越來越多」，然而國旅起來，會掩蓋都會飯店的經營危機。

對於晶華而言，能做的就是「都會區飯店衰退較同業小、郊區飯店成長的較同業多」。

就長遠來看，潘思亮說，全球飯店市場均供給過剩，疫情加速產業見底不是壞事，過去幾年不少商辦陸續改建成飯店，不排除未來飯店過剩後，將再次轉回商辦。

另外，潘思亮強調，即便住房表現低迷，台北晶華「不可能暫停住房業務」，這是為了保住同仁的元氣以致維繫營業動能。

展望後市，潘思亮仍看好台灣市場前景，尤其近來台商積極回流，加上疫情使優秀台灣人才回國，疫情反而加速讓台灣未來更好。