〈黃天牧開講〉新創板擬開放同股不同權？黃天牧：有顧慮要很慎重

金管會主委黃天牧上任後拋出將於今 (2020) 年底前在台股設立新的交易版「新創板」，以增加新創產業與中小企業籌資管道，市場傳新創板擬開放同股不同權，對此，黃天牧今 (15) 日表示，規劃尚未完成，且我國公司治理相關組織對同股不同權有所顧慮，因此會慎重看待考量。

金管會 5 月 21 日釋出新創板初步規劃，設定只有「專業投資人」才能交易，資產淨值門檻個人戶須達 3000 萬元或法人戶須達 5000 萬元，且中小企業要在新板掛牌的條件，規劃為免獲利、不須分散股權、沒有最低資本額限制等。至於新創板標的等則仍在研議規劃中，不過日前市場傳出，新創板擬開放同股不同權，引發外界關注。

對此，黃天牧今天表示，各界對新創板有很多期待，金管會很感謝，但初步規劃包括針對中小企業、新創業者開放，且又要能跨境，能夠跟其他交易所一樣有國際標準，因此我們很慎重。

對於同股不同權，黃天牧表示，這不知是誰傳出的消息，還沒看到新創板的完整規劃。他說，在某些交易所是有同股不同權，可是我國公司治理相關組織對於同股不同權有所顧慮，就算是採取同股不同權的交易所，所適用的部分也是特定的區間，因此會很慎重。

同股不同權最有名的例子在香港，香港過去一直實行同股同權制度，不過在 2014 年時，阿里巴巴曾計劃赴港上市，但因香港同股同權規定，最後阿里巴巴轉到美國上市。為了吸引更多創新產業公司到香港上市，港交所從 2018 年 4 月開始，容許同股不同權公司在港上市，小米集團就成第一家以同股不同權形式在港上市的公司。