〈貴金屬盤後〉確診病例激增 市場趁回落湧入 黃金3日來首收高

週一 (13 日) 交易，黃金期貨價格 3 日來首次收高，分析師認為，全球 COVID-19 確診人數上升，且黃金支撐的 ETF 獲得強勁投資，均為黃金期貨價格提供了支撐。

Zaner Metals 分析師寫道，隨著 ETF 投資的不斷湧入，「第二波疫情不斷擴大帶來的不確定性，以及上週美國公債返回『恐慌高點』附近，有利牛市。」他補充，上週五是黃金支持的 ETF 連續第 11 日淨流入。

8 月交割的黃金期貨價格上漲 12.20 美元或約 0.7%，收每盎司 1814.10 美元。

在上週三金價登上 2011 年 9 月以來最高點之後，後續 2 個交易日均回落，但上週仍上漲 0.7%，為連續第五週上漲，使今年迄今漲幅擴大至 18% 左右。

德國商銀分析師 Carsten Fritsch 表示，週一上漲「顯示上週五價格回落被視為買進機會，市場希望價格進一步上漲。」

「儘管今年幾乎所有主要貨幣計價的黃金價格都達到歷史高點，但以美元計價的金價仍還差了 100 美元左右。現在有很多論點支持金價會進一步上漲：全球和美國的新冠病毒案例仍以創紀錄的速度飆升，而這提高了股市修正的可能性。」

華爾街日報》援引約翰 · 霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據，美國新冠病例總數週一突破 330 萬人，全國死亡人數達 13.5 萬人。

與此同時，白銀期貨週一收於近四年高點。

9 月交割的白銀期貨價格上漲 73 美分或近 3.9%，收每盎司 19.788 美元，根據道瓊市場數據，此為交易最活躍契約自 2016 年 9 月以來最高收盤價。

Zaner Metals 分析師表示，「儘管全球因新冠確診激增而經濟低落，白銀實物可能遭到積極的拋售，但其技術圖仍非常看漲。此外，上週五白銀 ETF 單日流入 950 萬盎司，將今年迄今的購買量擴大至 2.113 億盎司。」

其他金屬交易

9 月交割的銅期貨價格上升 2%，收每磅 2.955 美元。

10 月交割的白金期貨價格上升 2%，收每盎司 863 美元。

9 月交割的鈀金期貨價格上漲 2.3％，收每磅 2040.90 美元。

根據 FactSet 數據，這是交易最活躍的鈀金期貨自 6 月 8 日以來首次價格突破每磅 2000 美元關卡。

Zaner Metals 分析師表示，「儘管我們仍對鈀金牛市持高度懷疑，但過去 2 週的走勢圖已經出現了積極的轉變，這個自 6 月初以來的最高收盤價似乎與黃金與白銀相關。」

「不幸的是，與其他實物大宗商品市場一樣，如果疫情惡化，可能導致實物和工業需求出現下行調整，市場去化風險。儘管如此，白金族群市場仍可能會突然加入黃金和白銀行列，成為避險領域中的一部分。」