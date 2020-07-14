〈美股早盤〉財報季開跑！美股早盤表現平淡 台積電ADR漲逾1%

美國勞工部於週二 (14 日) 公布 6 月份 CPI 月增率，報 0.6%，創下一年來最大增幅，顯示隨著美國重啟經濟活動，消費力道亦逐漸自谷底回升。

隨著美股進入財報週，銀行業龍頭摩根大通 (JPM-US)、花旗銀行 (C-US) 及富國銀行 (WFC-US) 皆於週二 (14 日) 盤前公布財報。

摩根大通 Q2 營收及獲利雙雙優於市場預估值，促使股價於美股開盤上漲 1%。花旗銀行財報表現亦優於市場預期，但於開盤下跌 1.13%。富國銀行則於 Q2 報稅後虧損，股價於開盤下跌 5.79 %。

美股於週二 (14 日) 早盤表現平淡，台積電 ADR 上漲 1.09%。

美中關係進展

週一 (13 日) 《路透社》報導，美國國務院透露，川普政府有意取消 2013 年美中交換審計文件協議，預示美國將對中企進行更直接的鎮壓。

針對第一階段貿易協議，雖然美中關係正因疫情、香港和新疆議題陷入冰點，並為兩國貿易談判前景增添許多變數，但白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 在週一 (13 日) 表示，美中兩國仍在致力履約第一階段協議。

截至台北時間週二 (14 日)22 時許：

道瓊指數上漲 11.27 點或 0.04%，暫報 26097.09 點

那斯達克下跌 52.26 點或 -0.50%，暫報 10338.59 點

標普 500 下跌 10.61 點或 -0.34%，暫報 3144.61 點

費半下跌 14.08 點或 -0.69%，暫報 2021.59 點

台積電 ADR 上漲 1.09% 至每股 65.78 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.609%

紐約輕原油下跌 1.72% 至每桶 39.41 美元

布蘭特原油下跌 1.29% 至每桶 42.17 美元

黃金下跌 0.80% 至每盎司 1799.50 美元

美元指數上漲 0.05% 至 96.453 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

迪士尼早盤下跌 0.76%，達 115.34 美元。

迪士尼宣布，因香港 13 日新增 52 例新冠肺炎確診病例， 將從 15 日起暫時再關閉香港迪士尼樂園。根據美國證管會 (SEC) 於 2020 年 5 月提交的文件，迪士尼持有香港迪士尼樂園 47% 的股份。香港迪士尼因為疫情爆發而關閉 4 個多月後，才於 6 月 18 日重新開放，如今不到一個月又要關閉。

此外，由於加州 6 月疫情未減緩，加州安納罕的迪士尼樂園仍持續關閉園區，並將重新開放的日期延後至 7 月 17 日。

摩根大通早盤上漲 1.00%，達 98.63 美元。

摩根大通於週二 (14 日) 盤前公布 2020 年第二季財報，儘管 Q2 淨利大受疫情衝擊，在固定收益和股票交易營收強勁帶動下，Q2 營收年增率仍達 15%，優於市場預期。

Q2 財報關鍵數據：

營收報 330 億美元，高於去年同期的 295 億美元，年增 15%，高於 Refinitiv 平均預期 303 億美元

淨利報 46.9 億美元，低於去年同期的 96.5 億美元，年減 51%

每股純益 (EPS) 報 1.38 美元，低於去年同期的 2.82 美元，年減 51%，高於 Refinitiv 平均預期的 1.04 美元

特斯拉早盤上漲 2.82%，達 1539.34 美元。

週一 (13 日) 特斯拉股價大幅波動之際，美國知名散戶愛用之投資平台羅賓漢 (Robinhood) 在短短 4 小時間，吸引了近 4 萬名散戶搶買特斯拉股票。週一特斯拉股價早盤一度大漲 16%，股價接近每股 1795 美元，創盤中歷史新高，但隨後風雲變色，股價收盤是轉跌 3%，單日波幅高達 19%。

特斯拉今年股價飛漲，也使得市值暴增 2020 億美元，現階段特斯拉 2020 年預估本益比已達 166 倍、股價淨值比來到 20 倍。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月 CPI 年增率報 0.6%，預估 0.6%，前值 0.1%

美國 6 月 CPI 月增率報 0.6%，預估 0.6%，前值 -0.1%

美國 6 月核心 CPI 年增率報 0.6%，預估 1.1%，前值 1.2%

美國 6 月核心 CPI 月增率報 0.2%，預估 0.1%，前值 -0.1%

美國 CPI 月增率、年增率 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析：

Aviva Investors 主管 Susan Schmidt 表示，目前市場上同時存在著多空因素互相拉扯，一方面新冠確診病例持續上升，另一方面市場預期在經濟重啟後，景氣將呈現復甦的趨勢。投資人在這兩個主要影響股市的因素中取得平衡。

Schmidt 亦表示，美國各主要銀行於本週公布 Q2 財報，銀行經營團隊對於未來景氣的看法、以及銀行的獲利能力，皆與經濟的復甦力道習習相關。Schmidt 認為，銀行業為美國經濟的基礎，不僅提供貸款給小型企業，亦管理零售消費者的存款。