聲寶處分桃園龜山土地及倉庫 貢獻EPS 3.4元

聲寶 (1604-TW) 今 (14) 日公告，出售位在桃園龜山倉庫及土地給根億建設公司，處分利益約 12.66 億元，貢獻每股純益 3.4 元，預計今年底前認列。

聲寶指出，今日處分桃園龜山區共 15 筆土地及建物，土地面積約 2.07 萬平方公尺、約 6258 坪，建物面積約 2.5 萬平方公尺、約 7695 坪，原建物為空倉庫，並出售倉庫與土地給建商，交易金額為 18 億元，處分利益約 12.66 億元，預計今年完成認列，有助增加營運表現。

聲寶近年積極加速活化資產，並帶動獲利成長，去年出售台中潭子土地，認列處分利益 3.6 億元，每股純益貢獻 0.9 元，另外，新北市土城 4000 坪廠區，已通過新北市府核可土地變更為居住用地，將規劃成「三代同鄰」住宅社區，目標 2021 年開始銷售，將帶來穩定租金收入。

家電市場趨於飽和，加上價格競爭激烈，老牌家電大廠包括東元 (1504-TW)、三洋電 (1614-TW)、大同 (2371-TW) 等，因擁有豐厚的土地資產，近年加速活化資產，其中，東元位在北市的松江大樓，將與明台產險共同改建，預計明年底開始動工，並規劃為商辦大樓，未來將全數出租；三洋電泰山廠則朝新北市政府實施的都更三箭進行地目變更，預計 8 月底前可確認土地開發容積率。