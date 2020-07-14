台股驚險守住12200點 三大法人土洋對作賣超34億元

美股三大指數收黑，台股今 (14) 日在亞股中表現相對有撐，儘管生技族群遭遇空方襲擊，但台積電再創新天價，發揮穩盤作用，電子股也逐漸回穩，終場跌幅收斂，大盤 12200 點關卡失而復得，且守穩 5 日線，三大法人呈現土洋對作，合計賣超 34.79 億元。

加權指數終場下跌 2.55 點或 0.02%，收在 12209.01 點，成交值為 2030.08 億元。觀察籌碼面，外資轉為賣超 47.66 億元；投信則持續買超 7.57 億元；自營商也買超 5.29 億元，三大法人合計賣超 34.79 億元，呈現土洋對作。

隨著熱錢不斷匯入，台幣維持升值走勢，已獲外資連 10 買的台積電，今日仍扮演撐盤要角，股價再創新高，大漲 2.5% 來到 363.5 元，市值也攀升至 9.43 兆元；大立光擺脫頹勢，終場漲 1.5%，站回 4000 元大關；鴻海則一路在平盤附近震盪，終場小跌 0.4%，收 86.3 元。

近期類股持續輪動，受高溫、再生能源題材加持，太陽能再度躍居盤面強勢族群，元晶、達能、太極亮燈漲停，聯合再生、碩禾、茂迪、安集、國碩表現也不俗。此外，宅經濟與漲價題材發酵下，板卡廠維持強勢表現，微星漲逾 4%，技嘉、華擎漲逾 2%。

先前多頭資金聚集的新藥股，持續面臨獲利了結賣壓，合一再度跳空跌停，摔落生技股王寶座，空方順勢傾巢而出，中天、亞諾法、杏輝、杏國、順藥、健亞、安克、永昕等多檔個股皆亮燈跌停。

外資對面板雙虎操作不同調，持續買超群創、減碼友達，雙虎今日股價仍呈現兩樣情，群創上漲 0.35%，友達則下跌 0.3%。

法人表示，本周三台指期結算，預期短線上仍維持高檔震盪，由於台股在萬二高檔區，類股及個股輪動快速，且震盪幅度會加劇，操作上建議勿過度追高殺低，靜待拉回量縮止穩後再挑選下半年景氣回溫的產業逢低布局。