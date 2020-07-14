力山訂單能見度看至年底 除息首日一度填息逾5成

力山 (1515-TW) 今 (14) 日進行除息，除息參考價為 77.9 元，由於健身機、電動工具機接兩大業務接單暢旺，訂單能見度看至年底，營運可望逐季揚升，帶動填息行情，早盤一度站上 79.5 元，填息率最高達 53%，不過，盤中多空拉鋸，股價在平盤附近震盪。

力山是美國健身新創公司 Peloton 的飛輪最大供應商、及跑步機唯一供應商，去年受惠 Peloton 健身機需求，力山營收年增 27%，達到 79 億元，也推升健身機營收占比由 2018 年的 61% 提升至 72%，增幅遠優於力山本業工具機。

今年首季由於沒有健身機新品出貨、飛輪車出貨回歸正常，及受疫情影響，營運轉淡。法人指出，力山大客戶受疫情影響，2 月仍在觀望市場情況、需求不明朗，不過，4 月起在疫情帶動的居家健身需求推升下，拉貨力道轉強。

法人表示，目前 Peloton 所下的訂單能見度已達年底，在需求暢旺下，有機會帶動毛利表現較佳的健身機業務，今年營收占比持續攀揚；電動工具機方面，同樣受惠宅經濟發展，居家電動工具 DIY 需求成長。

力山第 1 季稅後純益 0.89 億元，季減 51.37%，年減 89.25%，每股純益 0.49 元。第 2 季合併營收 18.78 億元，季增 32.35%，年增 21.47%；上半年累計營收 32.97 億元，年減 8.14%。