力山訂單能見度看至年底 營運逐季揚升

力山 (1515-TW) 美系大客戶受惠宅經濟帶動的居家健身需求，4 月起拉貨力道轉強，訂單能見度已看至年底，電動工具機業務的居家電動工具 DIY 業績同樣成長，法人看好，兩大事業動能強勁，力山今年營運可望逐季揚，下半年表現也將優於上半年。

力山是美國健身新創公司 Peloton 的飛輪最大供應商、及跑步機唯一供應商，去年受惠 Peloton 健身機需求，力山營收年增 27%，達到 79 億元，也推升健身機營收占比由 2018 年的 61% 提升至 72%，增幅遠優於力山本業工具機。

雖然今年首季由於沒有健身機新品出貨、飛輪車出貨回歸正常，及受疫情影響，營運轉淡。法人指出，力山大客戶 Peloton 受疫情影響，2 月仍在觀望市場情況、需求不明朗，不過，4 月起在疫情帶動的居家健身需求推升下，拉貨力道轉強。

法人表示，目前 Peloton 所下的訂單能見度已達年底，在需求暢旺下，有機會帶動毛利表現較佳的健身機業務，今年營收占比持續攀揚；電動工具機方面，同樣受惠宅經濟發展，居家電動工具 DIY 需求成長。

法人看好，力山今年兩大事業體動能均強勁，營運可望逐季走揚，加上下半年為傳統旺季，表現可望優於上半年，但由於全年來看，仍有首季的營運缺口待彌補，整體營運是否可望優於去年，仍待觀察。

天風證券分析師郭明錤日前出具報告指出，Peloton 第 2 季末或第 3 季初，將推出新款跑步機及配備更大螢幕的飛輪，在新品上市加上宅經濟需求推升下，看好今年 Peloton 跑步機出貨量將年增 8 倍，而力山也將同步受惠，在 Peloton 業務貢獻下，今年營收估將年增 6 至 7 成，突破百億元大關、甚至上看 130 億元。

力山今年第 1 季營收 14.19 億元，季減 32.46%，年減 29.4%。去年稅後純益 12.7 億元，年增 2.18 倍，每股純益 7.01 元。