凱基銀eDDA導入企業數居國銀之冠 助攻建構電子支付

全球疫情加速數位生活應用的普及度，開發金 (2883-TW) 旗下凱基銀行積極協助企業客戶建構電子支付平台，透過「電子化授權系統 (eDDA)」、「圈存扣款入帳系統 (eACH)」等新型態平台，幫助各式規模企業主輕鬆提供消費者線上支付服務，其中，凱基銀行協助導入 eDDA 的企業家數已達全國第一。

凱基銀行表示，透過 eDDA 系統，就可幫助企業客戶建構電子化支付平台，讓消費者不必出門，於網路線上完成身份驗證的程序，綁定其銀行帳戶，輕鬆完成約定代扣繳等手續。

舉例來說，某文教業者透過凱基銀行 eDDA 電子化授權，提供北中南 80 間教室的學生家長，線上 24 小時全天候約定扣款服務。家長可使用「晶片金融卡」或「自然人憑證」辦理付款約定，安全度高，免除書面紙本授權的耗時費力，申辦流程簡便快速，且業者及家長雙方皆可即時掌握交易結果。

截止今年 6 月底，凱基銀行為輔導 eDDA 導入企業家數最多的本國銀行，同時領先同業，首創應用 eDDA 於個人信貸及信用卡的帳戶授權扣繳設定，大大提升繳款便利性。

此外，凱基銀行亦透過 eACH 圈存扣款入帳系統，幫助企業或機關處理即時性交易。例如某一證券公司導入凱基銀行 eACH 系統後，可依據投資人授權約定內容，處理信託資金的扣款，並即時受理投資人線上下單購買基金，證券公司及投資人皆能即時掌握交易結果。

正因凱基銀行協助導入 eDDA 的企業家數已達全國第一，且推廣 eACH 代收付業務有成，台灣票據交換所近期特地頒發「eACH 代收業務推展獎」、「eACH 代付業務推展獎」、「eDDA 業務推展獎」等三大獎項予以肯定。

展望未來，凱基銀行將瞄準中大型法人企業客戶，透過新興產業差異化與客製化解決方案，以提升產品附加價值，加速業務成長，讓現金管理產品持續蓬勃發展。

